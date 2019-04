Leipzig

19.343 Leipziger waren im April arbeitslos gemeldet – damit ist die Zahl der Menschen ohne Job erneut gesunken. Mit 6,3 Prozent sei die niedrigste Arbeitslosenquote in einem April seit 1991 registriert worden, teilte die Agentur für Arbeit am Dienstag mit. Insgesamt hätten im Vergleich zum Vormonat 364 Menschen mehr einen Job. Somit ging die Arbeitslosigkeit seit März um knapp zwei Prozent zurück.

Im April 2018 waren zudem fast 2000 Menschen mehr arbeitslos, hieß es. Innerhalb eines Jahres sei ein Minus von 9,3 Prozent registriert worden. Damals lag die Arbeitslosenquote bei 7,1 Prozent.

Nahezu konstant blieb hingegen bei einem Minus von 0,2 Prozent die Unterbeschäftigung. Gut 30.600 Menschen waren laut Agentur für Arbeit im April als Unterbeschäftigte vermerkt. Sie gelten nicht als arbeitslos, weil sie an einer Maßnahme der Arbeitsförderung teilnehmen oder kurzfristig erkrankt sind.

Etwa 117.000 Sachsen ohne Job

Der Rest des sächsischen Arbeitsmarkts zeigt sich ebenfalls in guter Verfassung. Die anhaltende Frühjahrsbelebung habe die Arbeitslosigkeit erneut sinken lassen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz mit. Insgesamt waren im April rund 117.000 Frauen und Männer in Sachsen ohne Job - das waren 5,3 Prozent weniger als im Monat zuvor.

Die Arbeitslosenquote lag damit bei 5,5 Prozent. „In den vergangenen Wochen haben sich über 11.500 Menschen in Sachsen aus der Arbeitslosigkeit ‎abmelden können, weil sie eine neue Beschäftigung gefunden haben“, sagte Agenturchef Klaus-Peter Hansen.

Von jhz (mit dpa)