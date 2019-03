Leipzig

Das Hochdruckgebiet Irmelin bringt Sonne satt und frühlingshafte Temperaturen nach Leipzig. Auf bis zu 20 Grad könne das Thermometer am Samstag steigen, sagte Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst am Freitag in Leipzig. „Die Sonne scheint fast den ganzen Tag.“

Dabei begann der Freitag zunächst trüb und frisch. Erst im Laufe des Tages lockere der Himmel langsam auf. Am Nachmittag werden um die 14 Grad erwartet. „In der Nacht ist es dann sternenklar“, so Hain.

Kaltfront lässt Temperaturen fallen

Auch Raureif sei deswegen am Samstagmorgen möglich. Dann ziehe Irmelin auf dem Weg Richtung Süden über Sachsen hinweg und sorge für einen „traumhaften Tag“, sagte der Meteorologe.

Zur Galerie Der Deutsche Wetterdienst (DWD) zieht Bilanz zum Winterwetter in und um Leipzig.

Doch schon in der Nacht zu Sonntag, in der die Uhren wegen der Zeitumstellung eine Stunde vorgestellt werden, kommt der Vorhersage nach eine Kaltfront – und setzt dem Frühlingsintermezzo so ein Ende. Zehn bis zwölf Grad erreiche das Thermometer dann, vereinzelt könne es Regen geben.

Frost und Schnee im April

Zum Wochenbeginn sollen die Temperaturen weiter fallen. Am Montagmorgen seien Minusgrade möglich. „Wer am Wochenende bei schönem Wetter frostempfindliche Pflanzen kaufen geht, muss vorsichtig sein“, rät Hain.

Vereinzelt könnten sogar in Leipzig Schneeflocken vom Himmel fallen. Auch Schlittenfahren ist laut Wetterdienst Anfang April in den Mittelgebirgen noch einmal möglich. „Oberhalb von 500 Metern wird es weiß.“

Von jhz