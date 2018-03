Frühlings-Intermezzo: Leipzig knackt Temperatur-Rekord

Leipzig. Volle Parks und Schlangen vor den Eiscafés: In Leipzig hat das Frühlingswetter am Sonntag Tausende Menschen ins Freie gelockt. Bei milden Temperaturen waren einige Messestädter sogar schon in T-Shirt und kurzer Hose unterwegs. Welch ein Kontrast zu den dicken Winterjacken, Mützen und Schals, die noch vor kurzem das Stadtbild prägten.

Leipzig verfehlt 20-Grad-Marke nur knapp

In Leipzig wurde am Sonntag sogar ein Temperatur-Rekord geknackt: Auf 18,6 Grad stieg das Thermometer in Holzhausen, wie Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) zu LVZ.de sagte. „Das ist der wärmste jemals gemessene 11. März in Leipzig“, sagte der Experte. Am Flughafen Leipzig/Halle war es mit 17,7 Grad kaum kälter. Damit wurden die Werte aus dem Jahr 1990, in dem die Temperaturen laut Hain auf 17 Grad kletterten, klar überschritten. Noch etwas weiter nach oben ging es beispielsweise in Olbersleben bei Sömmerda in Thüringen. Dort wurden 19,9 Grad erreicht.

Leipzig hat Wochen voller Extreme hinter sich: Vor zwei Wochen erlebte die Stadt mit minus 13 Grad die kälteste Nacht des Jahres. Danach ging es kurzzeitig aufwärts, doch am Dienstag war Leipzig plötzlich wieder von einer dicken Schneedecke überzogen.

So wird das Wetter in Leipzig

Und auch diesmal währt das warme Wetter nur kurz: „Bereits am Montag geht es wieder abwärts“, prognostiziert DWD-Experte Hain. In der Nacht zu Montag beginnt es zu regnen, der Tag wird mit vielen Schauern sehr durchwachsen. Die Temperaturen fallen auf elf Grad. Bis Mittwoch wird es immer kälter, dann müssen bei sieben Grad eventuell wieder Winterjacken angezogen werden.

In der zweiten Wochenhälfte gibt es zwar mehr Sonne und Werte von rund zehn Grad am Tag, in der Nacht kommt es aber wieder zu Frost. Für Autofahrer heißt das morgens: Scheiben kratzen.

