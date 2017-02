Leipzig. Strahlend blauer Himmel, Höchsttemperaturen um zehn Grad: Der Mittwoch könnte in Leipzig der bisher wärmste Tag des Jahres werden. „Am 4. Februar waren es 9,6 Grad“, erzählt Michael Tiefgraber vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber LVZ.de. „Es wird also eine knappe Sache.“ Doch viel Sonnenschein und keine Wolken lassen das Quecksilber in der Messestadt ordentlich klettern.

Im Rest von Mitteldeutschland sieht es ähnlich aus: „In Richtung Lausitz wird es vielleicht etwas wärmer, sonst bewegen sich die Temperaturen überall zwischen zehn und zwölf Grad“, so Tiefgraber.

Vor kalten Nächten schützen die aufkeimenden Frühlingsgefühle noch nicht. Grund dafür ist laut DWD, dass es auch nachts keine Wolken gibt. „Dadurch kühlt es dann richtig aus.“ Auch in der Nacht zu Donnerstag wird es frostig. Tagsüber erwartet der DWD noch einmal Sonnenschein bis mittags und ähnliche Temperaturen wie am Vortag. Danach soll es zuziehen, in der Nacht zu Freitag kann es Regen geben.

Mit dem kurzen Frühlingsintermezzo ist es damit vorerst vorüber. „Es wird spätestens zum Wochenende wechselhaft“, prognostiziert Tiefgraber. Strahlenden Sonnenschein gibt es dann wohl nicht mehr, aber ein Hoffnungsschimmer bleibt: „Durch die Bewölkung werden die Nächte nicht mehr so kalt, die Spannbreite der Temperaturen wird kleiner.“ Einen neuen Wintereinbruch erwartet die Messestadt also auch nicht.

jhz