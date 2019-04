Leipzig

Europas Führerscheine sollen vereinheitlicht und fälschungssicherer werden – das wurde Mitte Februar gemäß einer EU-Vorgabe im Bundesrat beschlossen. Nun, da auch der Bundestag dies per Verordnung durchgesetzt hat, wird es endlich konkret.

Das Leipziger Ordnungsamt hat deshalb am Freitag bekannt gegeben, wie der Umtausch stattfinden soll. Nämlich in zwei Stufen, zunächst gestaffelt nach den Geburtenjahrgängen der Inhaber, welche einen bis 31. Dezember 1998 ausgestellten Führerschein in Papierform besitzen. Bis zum 19. Januar 2022 soll dies zunächst für die Jahrgänge 1953 bis 1958 erfolgen.

Im Anschluss dann soll der Austausch der Kartenführerscheine (ausgestellt ab 1999) erfolgen, die einschließlich bis 18. Januar 2013 ausgegeben wurden. Hier soll der Umtausch gestaffelt nach dem Ausstellungsjahr des Dokuments erfolgen.

Austausch nur nach vereinbartem Termin möglich

„Die Zeitkorridore sind aufgrund der Vielzahl der umzutauschenden Führerscheine notwendig“, teilt das Ordnungsamt mit. „Die Leipziger werden gebeten, auf die amtlichen Bekanntmachungen der Fahrerlaubnisbehörde bezüglich der Aufforderung der entsprechenden Geburtsjahrgänge zu achten.“ Ziel sei es, den Prozess so reibungslos wie möglich zu gestalten. Deshalb werde der Austausch ausschließlich bei zuvor abgestimmten Terminen erfolgen. Diese können unter www.leipzig.de/Fahrerlaubnis oder über das Bürgertelefon (0341 - 123 0) vereinbart werden.

Vom Austausch betroffen sind nur Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgegeben wurden. Der Umtausch soll bis 2033 abgeschlossen sein. Betroffen sind rund 43 Millionen Dokumente in Deutschland. In den vergangenen Wochen hatten sich bereits zahlreiche Leipziger vorzeitig bei den Behörden gemeldet, um ihre Führerscheine umtauschen zu lassen, obwohl dies noch gar nicht beschlossen war.

von Christian Neffe