Leipzig. Neue Staufalle im Berufsverkehr: In dieser Woche sollten Autofahrer auf dem südlichen Leipziger Ring mehr Zeit einplanen. Seit Montagmorgen reparieren die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) vor dem Neuen Rathaus einen etwa zehn Meter langen Gleisabschnitt. Auf dem Martin-Luther-Ring in Höhe Peterssteinweg stehen deshalb in Richtung Wilhelm-Leuschner-Platz nur zwei statt drei Geradeausspuren zur Verfügung.

Bis Freitag sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Für die Straßenbahnen gibt es keine Einschränkungen. Auch an vier anderen Stellen im Stadtgebiet brauchen Auto- und Radfahrer seit Montag Geduld:

Gerichtsweg/Täubchenweg (Reudnitz): Hier werden von Montag bis Mittwoch Arbeiten an einem LSA-Schacht vorgenommen. Noch bis Mittwoch sind deshalb zwischen 9 und 14 Uhr Fahrspurreduzierungen notwendig.

Seifertshainer Straße (Holzhausen): Seit Montag wird zwischen der Kleinpösnaer Straße und der Stadtgrenze die Fahrbahn erneuert. Dafür muss die Straße bis in den September voll gesperrt werden. Eine Umleitung führt in beiden Richtungen über Händelstraße (S 78), Naunhofer Landstraße und Mittelstraße. Der Fahrradverkehr wird über die Kleinpösnaer Straße, Durch die Felder und die Mittelstraße geführt.

Rund um die Straße Am See (Lausen-Grünau): Hier sowie in der angrenzenden Binzer Straße und Zingster Straße werden Mängel beseitigt. Daher kommt es zu Verkehrseinschränkungen. Die Arbeiten sollen am Freitag beendet sein.

Oststraße (Anger-Crottendorf): Der Radweg entlang der Bahnlinie Richtung Stötteritz wird von Montag bis zum 9. Juni gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Grund ist eine Störungsbeseitigung an einer Gasleitung.

Holzhäuser Straße (Holzhausen): Diese Baustelle ist nicht neu, die Arbeiten dauern aber länger als geplant. Die Sperrung zwischen der Baumeyerstraße und der Endhaltestelle Stötteritz verlängert sich bis zum 23. Juni. Die provisorischen Haltestellen Kolmstraße und Stötteritz, Holzhäuser Straße, können erst ab 24. Juni von der Straßenbahnlinie 4 bedient werden. Auch die Buslinie 79 wird bis auf Weiteres mit einer Umleitung verkehren. Die Sperrung für den Autoverkehr bleibt bestehen.

nöß