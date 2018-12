Leipzig

„Wenn ich den Hörer abnehme, weiß ich nie, was mich erwartet.“ Hannah* ist 18 Jahre alt und geht in die 12. Klasse eines Gymnasiums. Im nächsten Jahr macht sie ihr Abitur. Für das Projekt „Jugendliche beraten Jugendliche“ des Deutschen Kinderschutzbundes sitzt sie regelmäßig sonnabends an der Strippe und berät zwischen 14 und 20 Uhr junge Anrufer.

Dadurch, dass das Telefon deutschlandweit geschaltet wird, ist es Zufall, wer bei ihr anruft. Das Gespräch ist eine einmalige Sache, bei der beide Seiten anonym bleiben – auch zum Schutz der Berater. Daher ist ihr Name in diesem Beitrag auch geändert.

Offenes Ohr für Kinder und Jugendliche

„Zum ersten Mal bin ich auf das Kinder- und Jugendtelefon bei einer Dokumentation aufmerksam geworden, die mal in der Nachrichtensendung Logo auf KiKa lief.“ Da war sie selbst noch ein Kind, wirklich greifbar sei das Thema für sie damals noch nicht gewesen. Ein Flyer mit der 116111, der „Nummer gegen Kummer“ brachte sie dann im vergangenen Jahr ins Büro von Susanne Lenk, die das Projekt für den Kinderschutzbund Leipzig betreut.

Hannah* wollte sich ehrenamtlich engagieren. „Ich finde, es ist eine gute Sache, Kindern und Jugendlichen ein offenes Ohr zu schenken. Gerade in dem Alter haben sie manchmal Themen, die sie nicht mit ihren Freunden oder Eltern besprechen können oder wollen.“ Daher rufen die meisten auch an, wenn sie allein sind. Da das Jahresende meist in der Familie verbracht wird, erwartet Hannah* nicht mehr Anrufe als sonst auch.

„Die Erwachsenen verstehen mich sowieso nicht...“ Viele Jugendliche fühlen sich von Gleichaltrigen besser verstanden und... Gepostet von Nummer gegen Kummer am Sonntag, 12. August 2018

Redebedarf herrscht das ganze Jahr

„Unser Angebot besteht das ganze Jahr über“, erläutert Sozialpädagogin Susanne Lenk, die gegenwärtig von zehn jugendlichen Beratern unterstützt wird. Es seien verschiedene Themen, die die Kinder und Jugendlichen am Apparat bewege, berichten sie und Hannah*.

„Was besonders auffällt ist, dass viele Jungen Fragen zur Sexualität stellen. Was leider auch sehr häufig vorkommt, ist das Thema Mobbing. Oft geht es auch um Streit mit den Eltern oder um Probleme mit Lehrern.“ Auch über selbstverletzendes Verhalten spreche sie oft, schildert Hannah*.

Ehrenamtliche werden ausgebildet und betreut

Doch bis jetzt habe sie noch keine Situation erlebt, die sie überforderte. Die angehende Abiturientin fühlt sich gut vorbereitet und hat zudem Ansprechpartner im Hintergrund. Regelmäßig bekommen die jungen Berater eine Supervision, werden Gespräche noch einmal aufgearbeitet.

Zudem wurde Hannah* nicht komplett ins kalte Wasser geworfen: Bevor sie sich ans Sorgentelefon setzte, wurde sie ein halbes Jahr ausgebildet. Sie lernte, wie sie ein Gespräch führt und wie sie am besten auf andere eingeht. Außerdem gab es Workshops zu Themen, die oft nachgefragt werden.

„Ich denke, dass die Leute wissen, dass nach einem Anruf nicht wieder alles perfekt sein kann. Aber das ihnen zugehört wird, das ist für ganz viele, schon etwas, was Stärke bringt“, sagt Hannah*.

Kinder und Jugendtelefon sucht Ehrenamtliche

„Jugendliche beraten Jugendliche“ ist nur ein Teilprojekt. Die Berater sind dort im Alter von 16 bis 21 Jahren. „Wenn man danach weiter beraten will, kann man zum Kinder- und Jugendtelefon“, sagt Projektleiterin Susanne Lenk.

Das berät montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr unter der Nummer 116111 oder 0800/1110333, denselben, unter denen der die Jugendlichen dann am Sonnabend zu erreichen sind.

Für das Kinder- und Jugendtelefon in der Woche starten im Frühjahr 2019 neue Schulungen. Erwachsene, die älter als 21 Jahre sind und sich engagieren möchten, können sich telefonisch unter 0341/ 7025727 oder per Email an kjt@dksb-leipzig.de direkt an Susanne Lenk wenden.

*Name geändert

Von Manuel Niemann