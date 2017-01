Sie nehmen Kinder aus extrem schwierigen Verhältnissen in ihrer eigenen Familie auf. Und werden somit zu einer Integrativen Familie – einem Alternativangebot zwischen Heim und Pflegefamilie. Das hält der St.-Elisabeth-Verein auch in Leipzig und Umgebung vor. Der Bedarf ist riesig, sodass es an geeigneten Vize-Eltern auf Zeit fehlt.