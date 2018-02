Leipzig. Seit 2016 baut die Stadt an der Öffnung des Elstermühlgrabens. Dadurch entstand auch die Brücke zur Jahn-Allee. In dieser Woche wurde nun die Funkenburgbrücke gegossen. Eigentlich sollten die Bauarbeiten dort schon zum Jahresende abgeschlossen sein. Neuer Termin ist nun Mai oder Juni, dann werden in der Thomasiusstraße auch die Verkehrseinschränkungen aufgehoben.