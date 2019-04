Leipzig

„Die Zahlen sind erschreckend“, sagte Romina Stawowy am Freitag. Die Chefredakteurin des sächsischen Medienmagazins „Funkturm“ meint damit den Anteil von Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft, der Politik und den Medien. In Unternehmen liegt er aktuell bei 8,8 Prozent.

Um diesem Umstand zu begegnen, rief Stawowy „Femmit“ ins Leben: eine Konferenz, die am Freitag in Leipzig begann und noch bis Samstag andauert. „Das Ziel ist, Vernetzungsmöglichkeiten zu schaffen. Wir wollen Mut machen und Vorbilder zeigen“, so Stawowy.

Eine der vielen prominenten Gäste der „femMit“ war am Freitag die Schauspielerin Maria Furtwängler. Im Gegensatz zu Männern „verschwinden wir Frauen ab dem 30. Lebensjahr“, sagte die 52-Jährige im Hinblick auf ihre Branche.

Auch die Politikerin Dorothee Bär ( CSU) und Karola Wille, Intendantin des MDR, diskutieren auf der diesjährigen Konferenz über Geschlechterrollen und erfolgreiche Frauen in Politik und Medien. Für das kommende Jahr ist eine Fortführung der „Femmit“ geplant.

von CN