Gänsegeier haben im Zoo Leipzig neues Zuhause

In stabilen Transportkisten sind die imposanten Vögel aus dem rückwärtigen Bereich in die neue Anlage umgesiedelt worden. Der gelungene Nachbau der historischen Anlage aus dem Jahr 1928 ist in aufwändiger Detailarbeit unter den Vorgaben heutiger statischer und denkmalpflegerischer Auflagen nachgebaut worden.

„Das Projekt war für alle Baubeteiligten eine echte Herausforderung, deren Umsetzung sehr gut gelungen ist“, schätzt Zoodirektor Prof. Jörg Junhold ein. Mit dem Einzug der Gänsegeier, die eine Flügelspannweite von bis zu 2,70 Meter aufweisen können, ist neben den Schneeleoparden und Roten Pandas bei den Entdeckertagen Asien am Wochenende (17./18. Februar) auch die erste Vogelart im neuen Himalaya-Komplex zu bestaunen.

Im rückwärtigen Bereich der Voliere warten zudem noch 25 Waldrappen auf das Ende ihrer Eingewöhnungszeit, so dass auch sie in dem großen Flugkäfig heimisch werden können. Anders als das historische Vorbild wird die neue Voliere nach Abschluss der Eingewöhnung begehbar sein, so dass die Zoobesucher unmittelbar in der Felsenlandschaft stehen und die Vögel beobachten können.

