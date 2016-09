Leipzig. 56 Stunden spielen ohne Pause: Vom 13. bis 15. Januar 2017 verbinden Gaming-Fans bei der Dreamhack in Leipzig wieder ihre Rechner, um mit- und gegeneinander zu zocken. Am Mittwoch begann der Ticketverkauf für die zweite Auflage des E-Sports-Festivals auf der Neuen Messe in Leipzig wie schon bei der Premiere mit einem Ansturm. Die 100 Premium-Plätze, auf denen Gamer einen High-End-PC zur Verfügung gestellt bekommen, waren in Minuten ausverkauft. Und das obwohl die Preise von 149 Euro auf 249 Euro erhöht wurden. Die Karten für den um 500 auf 1500 Plätze aufgestockten LAN-Bereich waren innerhalb eines Tages zur Hälfte vergriffen. Sie sind ab 89 Euro erhältlich.

Tausende Computerspielfans sind am Wochenende zur größten LAN-Party Deutschlands gekommen. Fotos: Robert Nößler Zur Bildergalerie

Die dreitägige E-Sports-Veranstaltung, die in diesem Jahr rund 13.000 Besucher anlockte, wird 2017 von einer auf zwei Hallen ausgeweitet. Die LAN-Party bekommt in Halle 4 einen eigenen Bereich, wie ein Messesprecher am Freitag im Gespräch mit LVZ.de erklärte. „Hier können die Spieler ohne Beschallung von den Event-Bühnen und dem Expo-Bereich in Halle 5 zocken.“ Auch die Duschcontainer werden dort platziert – beides seien Wünsche der Besucher aus diesem Jahr.

Neue Turniere, LAN-Bar und Clan-Server

Erstmals sollen im LAN-Bereich auch spezielle Turniere mit festgelegten Spielen veranstaltet werden. Mit „Counterstrike“ und „League of Legends“ (LoL) seien zwei der aktuell beliebtesten Multiplayer-Titel dabei, so der Sprecher. Die anderen Titel werden noch festgelegt. Auch Plätze für Gästeserver sollen geschaffen werden, so dass Clans gegeneinander antreten können. An einer neu eingerichteten LAN-Bar können Spieler relaxen und miteinander ins Gespräch kommen.

Bei den E-Sports-Turnieren versprechen die Veranstalter wieder ein hochkarätiges internationales Teilnehmerfeld. In diesem Jahr wurden bei den Profi-Wettbewerbern sechsstellige Preisgelder ausgeschüttet. In welchen Spielen sich die Stars der Szene diesmal bei der sogenannten „Dreamhack Open“ messen, steht noch nicht fest. „Counterstrike“ werde aber auch hier wieder dabei sein und soll für volle Tribünen und glühende Maustasten sorgen, so der Messesprecher.

Die in Schweden gegründete Dreamhack ist das weltweit größte E-Sports-Festival mit Ablegern unter anderem in Frankreich, Großbritannien, Spanien, Rumänien und seit 2016 in Leipzig. Die Messe veranstaltet den Event zusammen einem hier ansässigen Computerhersteller. Auch ein Cosplay-Wettbewerb ist in diesem Jahr wieder geplant.

Von Robert Nößler