Leipzig

Kein Wunder: Der Wasserverbrauch der Leipziger ist im Moment höher als noch im Frühjahr. Probleme gebe es aber nicht, erklären die Wasserwerke.

„Bei der Menge der Wassernutzung in Leipzig und der Region spüren wir aktuell die konstant warmen Temperaturen deutlich, wobei die Nutzung in den vergangenen Wochen fast gleichmäßig hoch war“, erklärt Sprecherin Katja Gläß. Das Wetter habe sich im Großen und Ganzen eben konstant warm eingepegelt.

Im Durchschnitt würden derzeit täglich etwa 108 000 Kubikmeter Trinkwasser abgegeben. Am meisten sei am 4. Juli geflossen: 123 000 Kubikmeter. In dieser Woche am Mittwoch habe der Wert mit 119 000 Kubikmetern fast ebenso hoch gelegen. „Zum Vergleich: Im März haben wir etwa 95 000 Kubikmeter Trinkwasser täglich abgegeben“, berichtet Gläß.

Drei voneinander unabhängige Bezugsquellen würden genutzt, um die insgesamt 680 000 Menschen in der Region mit Trinkwasser zu versorgen:

die beiden Wasserwerke in Naunhof,

die nördlicher liegenden Wasserwerke Canitz und Thallwitz

für den Rest Trinkwasserlieferungen der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH.

Die vier Werke in Naunhof und Canitz/Thallwitz würden etwa drei Viertel des benötigten Bedarfs liefern.

„Unsere Wasserwerke sind derzeit gut ausgelastet“, berichtet Gläß. Natürlich werde immer an den verantwortungsbewussten Umgang mit der Ressource Wasser appelliert. „Explizite Hinweise zum Wassersparen müssen wir angesichts der aktuell ausreichenden (Förder)Kapazitäten aber nicht ausgeben“, so Gläß.

Von Jörg ter Vehn