Spektakulärer Arbeitseinsatz: Bei eisigen Temperaturen stiegen am 29. Januar immer wieder Taucher in einen künstlichen See am Rand der Leipziger City. Drei bis vier Meter unter der Wasseroberfläche kontrollierten sie den Bau eines Fundaments für ein neues Wohnhaus. Diese Wanne wurde in etwa 30 Stunden ohne Pause aus 1800 Kubikmetern Flüssigbeton gegossen.