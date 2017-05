Leipzig. Mit einer feierlichen Kranzniederlegung gedenkt die Stadt Leipzig am Montag den mehr als 55 Millionen Toten des Zweiten Weltkriegs. Anlass ist der 8. Mai: Vor 72 Jahren kapitulierte Deutschland bedingungslos. Somit endete der Zweite Weltkrieg.

An der Gedenkfeier auf dem Ostfriedhof, Oststraße 119, werden auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, Repräsentanten des Konsularischen Corps und Vertreter von Vereinen und Verbänden teilnehmen. Leipziger Bürger sind ebenso eingeladen wie Gäste, die in ihrer Familie Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zu beklagen haben. Leipziger, die teilnehmen möchten, treffen sich um 11 Uhr an der Kapelle Ostfriedhof. An insgesamt sieben Gedenkorten werden dann die Kränze und Blumen niedergelegt.

