Leipzig. Die „Leipziger Disputation“ von 1519 hat ab sofort ihren eigenen Erinnerungsort in der Messestadt: Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und der Superintendent des Kirchenbezirks Leipzig, Martin Henker, enthüllten am Donnerstag Gedenktafeln am Neuen Rathaus. Anlass für die Enthüllung ist nach Angaben der Stadt das 500. Reformationsjubiläum in diesem Jahr. Leipzig zählt vor allem wegen der Disputation zwischen Martin Luther und dem katholischen Theologen Johannes Eck vor 498 Jahren zu den Reformationsstädten.

Der Erinnerungsort an der Hugo-Licht-Straße zeigt unter anderem die Porträts von Reformator Luther (1483-1546) und seinem Gegner Eck (1486-1543). In einem mehrwöchigen Streitgespräch („Disputation“) mit Eck hatte Luther die Autorität katholischer Institutionen als höchste Instanzen in Glaubensdingen infrage gestellt. Die „Leipziger Disputation“ gilt heute als der Moment der endgültigen Abkehr des Reformators vom Papsttum. Gestaltet wurden die Tafeln vom Leipziger Künstler Harald Alff.

Die evangelische Kirche feiert noch bis Oktober 500 Jahre Reformation. Am 31. Oktober 1517 hatte Luther seine 95 Thesen gegen die Missstände der Kirche seiner Zeit veröffentlicht. Der Thesenanschlag in Wittenberg gilt als Ausgangspunkt der weltweiten Reformation, die die Spaltung in evangelische und katholische Kirche zur Folge hatte.

LVZ