Leipzig

Am Samstag beteiligt sich Leipzig am bundesweiten Gedenktag für verstorbene Drogenabhängige. Wie das Gesundheitsamt der Stadt am Mittwoch mitteilt, laden Träger der Sucht- und Jugendhilfe zu einer offenen Veranstaltung ein.

Angehörige, Freunde und Interessierte treffen sich zwischen 12 und 16 Uhr im Kir(s)chgarten der Paul-Gerhardt-Kirche in Connewitz. Sylke Lein, Suchtbeauftragte der Stadt, eröffnet die Gedenkstunde mit einem Grußwort. Das Beisammensein ist auch eine Hommage an das Leben: Ab 12.30 Uhr findet ein gemeinsamer Brunch mit Livemusik der Band „Hunting with Spoons“ statt.

Cannabis-Konsum ist gestiegen

Laut Polizeistatistik starben im Jahr 2017 fünf Menschen durch Rauschgiftkonsum, überwiegend an Heroin. Die Zahl der Rauschgiftdelikte ist in der Messestadt gestiegen, vor allem im Bereich von Cannabis-Konsum und –Zubereitung. Insgesamt gab es laut Polizeidirektion Leipzig 3.315 Fälle – 863 mehr als im Vorjahreszeitraum.

Der bundesweite Gedenktag für verstorbene Drogenabhängige wurde 1998 ins Leben gerufen. Der Landesverband der Eltern und Angehörigen für humane und akzeptierende Drogenarbeit Nordrhein-Westfalen hat den Tag initiiert.

Von lyn