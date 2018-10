Leipzig

Angekündigt war er seit langem, nun ist er (wieder) da: Leipzigs gefährlichster Blitzer in der Maximilianallee. Noch ist die dunkle Stele, die gleich hinter der Unterführung Essener Straße stadteinwärts steht, noch mit Folie umhüllt. Doch schon in der nächsten Woche soll wieder geblitzt werden, hieß es gestern auf LVZ-Anfrage im Ordnungsamt.

Ein konkreter Zeitpunkt könne aber noch nicht benannt werden. Dieser hänge von der Fertigstellung einer Baustelle an der Fußgängerüberführung ab, die sich momentan im unmittelbaren Messfeld befindet. Erst danach könne der neue Blitzer durch den Hersteller eingerichtet und vom Ordnungsamt übernommen werden. „Die genauen Maße des Messbereichs werden in diesem Zuge festgelegt“, so Ordnungsamtsleiter Helmut Loris. „Überwacht werden dann alle Fahrspuren in stadteinwärtige Richtung.“

Die Stadt lässt in der Maximilianallee einen Blitzer vom Typ „Traffi-Tower“ aufstellen, die bereits am Georgiring, am Dittrichring und in der Rödelstraße stehen. Die Geräte gelten als die modernsten ihrer Art und stammen vom Hersteller Jenoptik aus Jena. Diese Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen haben unter anderem den Vorteil, dass sie von Autofahrern schwerer zu erkennen sind als die bekannten „Starenkästen“, weil sie farblich besser an die Umgebung angepasst werden können. Der „Traffi-Tower“ misst das Tempo schon etwa 50 Meter vor der Säule per Laser. Er kann auch mehrere Fahrzeuge gleichzeitig blitzen. Denn die Geräte erfassen nicht nur eine Fahrspur, sondern mehrere – und könnten bei entsprechenden Voraussetzungen sogar in beide Richtungen Temposünder ablichten. Deshalb ist ein Gerät rund 80 000 Euro teuer.

Diese Summe dürfte allerdings schnell wieder eingespielt werden. Denn das Vorgänger-Gerät gehörte in den vergangenen Jahren zu den gefährlichsten Blitzern in Leipzig.

Von Andreas Tappert