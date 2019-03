Leipzig

Leipzig gehört bundesweit zu den gefährlichsten Städten. Zu diesem Ergebnis kommt das Internetportal Comfortplan, in dessen Auftrag die Redaktion von Finanzen.de umfangreiche Daten ausgewertet hatte. In der Gesamtwertung reiht sich die größte Stadt Sachsens auf dem fünften Platz ein, hinter Bremen, Hamburg und dem Ruhrgebiet. Berlin führt das Ranking an.

In keiner anderen deutschen Stadt würden gemessen an der Einwohnerzahl nur ansatzweise so viele Fahrräder gestohlen, meinen die Prüfer. Auch in puncto Brandstiftung belege Leipzig den Spitzenplatz der gefährlichsten deutschen Städte. Ausgewertet wurden Datenreihen des Statistischen Bundesamts, des Bundeskriminalamts, des Deutschen Wetterdienstes sowie der regionalen Polizeistellen und der Feuerwehren – allesamt aus dem Jahr 2017

Von -tv