Unwetterwarnung - Gefahr von schweren Gewittern über Leipzig am Freitagnachmittag

In der Messestadt muss am Freitagnachmittag mit starken Regenfällen oder schweren Gewittern gerechnet werden. „Es hat ja schon am Vormittag hier und da etwas geregnet, am Nachmittag steigt das Gewitterrisiko dann deutlich an“, sagte Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber LVZ.de. Wie bereits in den vergangenen Tagen können die Niederschläge in Leipzig allerdings auch nur örtlich begrenzt sein und einige Stadtteile ohne Blitz und Donner davon kommen. Das Quecksilber klettert am Freitag auf maximal 19 Grad.

In der kommenden Nacht und am Samstagmorgen bleibt es noch weiterhin nass, spätestens in den Mittagstunden kehrt dann endlich das Sommergefühl wieder zurück. „Die Regenwolken ziehen nach Osten ab und bei 17 bis 18 Grad steht einer Grillparty nichts mehr im Wege“, so der DWD-Experte weiter. Am Sonntag zeigt sich dann durchweg buchstäblich die Sonne am Firmament, die Temperaturen steigen bis auf 20 Grad.

Von mpu