Leipzig. Für einen sofortigen Stopp der Abschiebungen nach Afghanistan wollen verschiedene Gruppe am Donnerstagabend (1. Juni) in Leipzig demonstrieren. Wie die Initiativen „Zedengi – Leben“, Asylum Seekers‘ Movement und Non-Citizens Council erklären, setzen sie mit der Kundgebung gleichzeitig ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern des verheerenden Anschlags von Kabul.

Die Demo-Veranstalter, selbst organisierte Gruppen von Geflüchteten, rechnen ab 18 Uhr auf dem Leipziger Wilhelm-Leuschner-Platz mit rund 200 Teilnehmern. Das Ordnungsamt bestätigte gegenüber LVZ.de eine Anmeldung als Eilversammlung.

Hintergrund der Kundgebung: Am Mittwochabend detonierte eine Autobombe im diplomatischen Viertel Kabuls. Mindestens 90 Menschen wurden getötet, Hunderte verletzt – darunter auch ein afghanischer Wachmann der deutschen Botschaft. Das Viertel Wasir Akbar Chan gilt eigentlich als das sicherste der afghanischen Hauptstadt.

Politiker von Grünen und SPD aus Schleswig-Holstein und Bremen hatten sich nach dem Blutbad für einen Abschiebestopp nach Afghanistan ausgesprochen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) erklärte aber, dass ein kurzfristig gecancelter Abschiebeflug nachgeholt werde und auch weiterhin abgelehnte Asylbewerber in das Land zurückgeschickt werden sollen.

Die Leipziger Aktionsgruppen kritisieren diese Haltung. „Die Tatsache, dass Deutschland auf Abschiebungen nach Afghanistan besteht, wo es Explosionen am vermeintlich sichersten Ort gibt, ist ein verheerender Bruch der Menschenrechte“, heißt es am Donnerstag in einer Erklärung. „Wir wollen, dass die Abschiebungen nach Afghanistan sofort aufhören.“

