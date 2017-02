Leipzig. Nach dem Fund eines mit Geflügelpest infizierten Wildvogels gilt für den Leipziger Süden ein neuer Sperrbezirk. Das Tier war am Cospudener See gefunden und am Dienstag untersucht worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, umfasst der Sperrbezirk die Stadtteile Knautkleeberg, Knauthain, Hartmansdorf-Knautnaundorf, Rehbach und Großzschocher. Auch die Stadtteile Kleinzschocher – südlich der Alfred-Rosch-Kampfbahn und des Sommerbades sowie Connewitz sind betroffen. Im letzteren vor allem die Naturschutzgebiete entlang Pleiße und Elster sowie das Areal um den Wildpark bis zur B2.

Der seit dem 18. Januar geltende Sperrbereich wurde dagegen aufgehoben. Das gesamte Stadt Leipzig gilt jedoch weiterhin als Beobachtungsgebiet. Für Katzen und Hunde gilt ein Freilaufverbot. Sie müssen nicht in der Wohnung gehalten, unter freiem Himmel jedoch zwingend an der Leine geführt werden. Für Hunde gilt mit Ausnahme der Hundewiesen ohnehin in ganz Leipzig eine Leinenpflicht.

Der Freistaat Sachsen hat für Geflügel eine Aufstallungspflicht erlassen, sodass die Besitzer ihre Tiere nicht mehr unter freiem Himmel halten können. Diese gilt weiterhin.

Informationen zur Vogelgrippe und zur etwaigen Aufhebung der Sperrgebiete sind auf der Internetseite der Stadt Leipzig zu finden.

joka