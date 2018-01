Generalmajor Norbert Wagner: „Leipzig ist ein starker Standort“

Leipzig. Der achtjährige Peter war der Jüngste auf dem Neujahrsempfang der Bundeswehr am Dienstag in der Leipziger General-Olbricht-Kaserne. Der Sohn von Generalmajor Norbert Wagner (55), der im Juni 2017 das Ausbildungskommando des Heeres übernahm, ist das jüngste seiner vier Kinder. Peter schaute sich die vielen Gäste aus Politik, Wirtschaft, Justiz und Bundeswehr interessiert an und beantwortete locker Fragen. Es gefalle ihm wunderbar in Leipzig, er verstehe das Sächsisch schon ganz gut, gehe in die dritte Klasse, spiele Fußball, Handball und Gitarre, so der fröhliche Junge.

Sein Vater wurde in seiner Begrüßungsrede ernster, verwies auf die zahlreichen Konfliktherde in der Welt und den Terror. Die veränderte Weltlage habe zur Konsequenz, dass sich die Bundeswehr verstärkt auf Landes- und Bündnisverteidigung konzentriere. Für das Ausbildungskommando sei es in der Folge eine „Herkulesaufgabe“, deutlich mehr Personal auszubilden, im Wesentlichen mit den herkömmlichen Ressourcen, ohne Abstriche an der Qualität zu machen.

Von Leipzig aus, wo 360 Soldaten stationiert sind, wird die Ausbildung des gesamten deutschen Heeres gesteuert. Leipzig sei ein starker Standort, unterstrich General Wagner. Er trägt Verantwortung für insgesamt 10.000 Soldaten und dazu jährlich für etwa 36.000 Lehrgangsteilnehmer. Zum Kommando gehören zwölf Ausbildungsstätten an 26 Standorten, darunter die Heeresunteroffiziersschule in Delitzsch und die Heeresoffiziersschule Dresden.

OBM Jung übt Kritik

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) dankte „den Soldaten, die im Ausland ihren Kopf hinhalten“. Er freute sich über Dankesbriefe von Soldaten an ihn, die in ihrem Auslandseinsatz von Leipzigern Weihnachtspäckchen erhielten. Mit deutlichen Worten kritisierte Jung erneut, dass Wagners Vorgänger Generalmajor Walter Spindler am 31. Mai 2017 vorzeitig in den Ruhestand geschickt wurde, „obwohl es keinen Grund dafür gab“. Ihm wurden schleppende Ermittlungen in Vorfällen vorgeworfen, die sich später als irrelevant erwiesen haben. Auch Karl-Heinz Schneider, Vizechef des Freundeskreises der Bundeswehr in Leipzig, hob die Verdienste von General Spindler hervor, „den wir mit großem Respekt verabschiedet haben“. Er unterstrich zugleich, dass die Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und dem Verein, der vielfältige städtische Interessen bündelt, durch General Wagner „hervorragend“ fortgesetzt werde.

Unter großem Beifall konnte General Wagner am Schluss der Leipziger Elternhilfe für krebskranke Kinder einen Scheck von 1425 Euro übergeben, gespendet von den Soldaten, auch als Dankeschön für die Gastfreundschaft in der Messestadt. Am 27. Juni wird das Ausbildungskommando sein fünfjähriges Bestehen feiern.

Anita Kecke