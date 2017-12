Gerätturnen mit Alzheimer - ein Patientenschicksal aus Leipzig

Die zunehmende Vergesslichkeit. Das Mehr an Wortfindungsstörungen. Dann diese plötzliche Orientierungslosigkeit. Irgendwann keimte in Brita Will ein Verdacht. Ihr Mann war nicht mehr der Alte. Das war 2010. Die heute 75-Jährige wandte sich an die Gedächtnisambulanz des Universitätsklinikums Leipzig. Die Diagnose Alzheimer traf die Eheleute bis ins Mark. Dann traten weitere für die Erkrankung typische Symptome auf: Beim Sprechen war der diplomierte Ingenieur und promovierte Ökonom kaum noch zu verstehen. Eine normale Unterhaltung mit ihm wurde immer schwieriger. Auch das Denk- und Urteilsvermögen des früheren Direktors des Chemieanlagenbau-Kombinats Leipzig ließ nach. Dann verstummte der Patient nahezu. Motorik und Körperspannung schwanden ebenfalls.

Wer unter Alzheimer leidet, dem geht nach und nach die Biografie verloren – und damit die Persönlichkeit. Das war bei Fritz Will nicht anders. Längst ist er ein Pflegefall. Der bald 81-Jährige sitzt viel – nach Ansicht der Gattin zu viel. Muss er von A nach B, braucht es Rollstuhl und Begleitperson. Die selbstständige Nahrungsaufnahme war einmal. Fritz Will muss gefüttert werden wie ein kleines Kind. Doch trotz alledem: Seine Frau kämpft dafür, dass ihm die (Menschen-)Würde nicht genommen wird.

Pfleger mit flotten Sprüchen

„Ich will nicht, dass mein Mann jeden Tag halbtot im Bett liegt“, sagt die einstige Grundschullehrerin, die später promovierte und am Institut für Lehrerbildung in Probstheida dem pädagogischen Nachwuchs die Methodik im Fach Deutsch näherbrachte. Deshalb ist das Thema Pflegeheim für Brita Will tabu. Montags bis freitags gibt sie den Partner in die Tagespflege im Seniorenheim „Martin Andersen Nexö“. Davor und danach kommt mit Sascha Pilgermann ein examinierter Altenpfleger des Mobilen Pflegedienstes Balance, um Fritz Will Morgen- beziehungsweise Abendtoilette angedeihen zu lassen. Der 35-Jährige hat oft einen flotten Spruch parat, wenn er die Wohnung seines Patienten im Wintergartenhochhaus betritt: „So, Fritz, heute machen wir das Komplettprogramm. Mit Unterbodenwäsche und Heißwachs.“ Manchmal, an guten Tagen, reagiere der Kranke auf seine flapsige Ansprache, lasse sich von der guten Laune anstecken, erzählt Pilgermann. In solchen Momenten ist der Pfleger selig. „Denn wenn der Fritz lächelt, geht die Sonne auf. Es gibt kaum einen schöneren Lohn.“

Das Lächeln des Fritz Will – es ist selten geworden, aber wenn sich der überwiegend teilnahmslose Gesichtsausdruck des Alzheimer-Patienten urplötzlich verändert, seine Augen zu leuchten beginnen, dann könnte es sein, dass sich der Mann gerade in der August-Schärttner-Halle auf dem Sport-Campus der Uni befindet. Kaum zu glauben, aber wahr: Vor etwas mehr als einem Jahr fassten Ergotherapeut Nico Punke und Brita Will den Entschluss, ein Experiment zu wagen. Fritz Will war als Schüler und Student ein begnadeter Gerätturner, gewann mehrere DDR-Meisterschaften, wusste seine Gliedmaßen einzusetzen und hatte Kraft wie ein Stier. Später, als reiferer Herr, gehörte der gebürtige Apoldaer der Seniorenriege des Universitätssportclubs Leipzig an – bis die Krankheit ihn ausbremste.

Zurück in die Turnhalle

Jetzt sollte es ein Comeback geben, einen Mix aus Erinnerungs- und Sporttherapie. Um das Damals zurück ins Gedächtnis zu rufen, um jugendliche Reflexe wiederzubeleben. Und vor allem: um die Muskulatur zu stärken. „Denn die Fähigkeit, zu stehen und zu gehen, Stufen und Kanten eigenständig zu meistern, will trainiert sein. Alles andere würde die Immobilität beschleunigen“, sagt Therapeut Punke, der der Praxis für Physio- & Ergotherapie Peggy Hoischen angehört. „Über die Bewegung kommt die Lebensqualität. Das ist unser Ansatz, das ist unsere Hoffnung.“

Fritz Will zusammen mit seiner Frau Brita und Ergotherapeut Nico Punke auf dem Weg in die Turnhalle. Quelle: Daniel Kaiser

Für Brita Will ist der 33-Jährige „ein Glücksfall“. Wenn sie beobachtet, wie der Beschäftigungstherapeut ihren Mann dazu bringt, am obersten Holm des Stufenbarrens zu hängen, wie er ihn nach einer kleinen Ewigkeit wieder auffängt, um ihm dann zu einem stabilen Stand zu verhelfen, dann weiß sie: „Es ist sehr, sehr anstrengend, Menschen mit Alzheimer so lange wie möglich am Leben teilhaben zu lassen. Aber es lohnt sich. Unser Beispiel soll anderen Mut machen.“

Nico Punke strahlt am Ende der famosen Einheit mit dem Ex-Spitzenathleten fast schon um die Wette. „Immer, wenn Herr Will in der Sporthalle ist, wird er lebhaft, wirkt er wacher. Manchmal spricht er sogar. Es ist verblüffend, zu welchen Anstrengungen er in dieser halben Stunde in der Lage ist“, sagt der Ergotherapeut. „Seine Stimmung, seine Körpersprache, seine Aktionen an den Geräten – das beeindruckt mich sehr.“ Erfolgreich sei das Turnen überdies. Von einer Verschlechterung des Allgemeinzustandes könne seit Beginn des Spezialtrainings keine Rede sein. Seit Kurzem sind das Ehepaar Will und der Therapeut einmal pro Woche auch in einem Fitnessstudio anzutreffen. Um andere Muskelgruppen auf Trab zu bringen.

Fritz Will mit Ergotherapeut Nico Punke beim Turnen. Quelle: Daniel Kaiser

Da sind noch weitere freundliche Helfer, die Brita Will im Ringen um das Wohlergehen ihres Mannes beistehen. Ein Medizinstudent übt mit ihm das Stehen und Laufen im Flur der 22. Etage des Wintergartenhochhauses, eine Musikstudentin begleitet die Eheleute in die Oper und ins Gewandhaus. „Das Turnen und die Musik, das waren schon immer wichtige Säulen in Fritz’ Leben. Und das sollen sie auch bleiben“, sagt seine Frau entschieden.

Die Würde des Kranken – sie ist unantastbar.

Dominic Welters