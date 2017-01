Leipzig. Die Promenaden Hauptbahnhof fahren ihre Öffnungszeiten zurück: Ab 16. Januar öffnen die Läden montags bis sonnabends nur noch von 10 bis 21 Uhr statt wie bisher von 9.30 bis 22 Uhr. „Nur die Lebensmittelmärkte bleiben bis 22 Uhr offen, weil es sich nur dort so lange lohnt“, teilte Centermanager Thomas Oehme mit. Als weitere Neuerungen für 2017 kündigte er die Eröffnung einer zweiten Toilette sowie die Einführung eines Lieferdienstes an. Außerdem würden zahlreiche Händler ihre Läden modernisieren.

Das „Einkaufszentrum mit Gleisanschluss“ ist vor knapp 20 Jahren, im November 1997, eingeweiht worden. Per Verordnung aus dem sächsischen Wirtschaftsministerium wurde den Promenaden damals gestattet, bis 22 Uhr zu öffnen – was seinerzeit übrigens nicht mal jeder Händler freiwillig tun wollte. Nahezu das gesamte Handelsangebot wurde als „Reisebedarf“ deklariert. Gegen den ungleichen Wettbewerb hatten sechs Einzelhändler aus der City geklagt, denn das damalige Ladenschlussgesetz sah generell nur Öffnungszeiten bis 20 Uhr vor. Die Kläger wurden beim Oberverwaltungsgericht in Bautzen abgewiesen.



Von Kerstin Decker