Leipzig

Es sorgt regelmäßig für Diskussionen: Da singen Fußballer mit türkischen oder polnischen Wurzeln vor dem Spiel der Nationalelf die Hymne – das Loblied für die eigene Nation – nicht mit. Doch braucht die heutige Zeit solche Nationalhymnen eigentlich noch? Oder schließen sich nationale und europäische Identität sogar aus? Ist der Text noch zeitgemäß, fühle ich mich angemessen repräsentiert?

Das will der Verein Notenspur bei einem Offenen Forum im Rahmen seines EU-Projektes „Europäische Notenspuren“ diskutieren, das gemeinsam mit Musikern und Experten aus Norwegen und Litauen organisiert wird. Rund um die Nationalhymne sind vom 30. April bis 22. Mai – in Kooperation mit dem Zeitgeschichtlichen Forum – fünf verschiedene Formate geplant.

Forum zu Entstehungsgeschichte der Hymnen

„Dabei möchten wir gerne auf Erfahrungen der Leipziger zurückgreifen, die uns ihre Eindrücke, Erlebnisse und eigenen Geschichten schildern können“, sagt Antje Rademacker, die Projektkoordinatorin für europäische Kulturprojekte bei der Notenspur. Dabei seien viele Leipziger mit zwei Hymnen aufgewachsen. Hanns Eisler, der Schöpfer der Melodie der Nationalhymne der DDR, ist zudem in Leipzig geboren. Eine gebrochene Tradition hinsichtlich der Nationalhymne gibt es auch in Litauen, wo ja einst auch die Hymne der ehemaligen Sowjetunion erklang.

Zum Start am 30. April, 19 Uhr ist ein Forum im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig, Grimmaische Straße 6, geplant. Dabei geht es um Entstehungsgeschichten der Hymnen Deutschlands, Litauens und Norwegens, die auch vom Gyldfeldt Quartett aus Leipzig gespielt werden. Dabei ist der ehemalige Kanuweltmeister Jan Benzien, der persönliche Erlebnisse von Siegerehrungen schildern wird. Zum Kneipengespräch am 8. Mai, 20 Uhr, im Kildare City Pub, Barfußgäßchen 5-7, wird der Europaabgeordnete Hermann Winkler ( CDU) erwartet, der zugleich Präsident des Sächsischen Fußballverbandes ist.

Leute können Hymne neu schreiben

Geplant ist auch eine Änderungswerkstatt, die für den 5. Mai, 18.30 Uh, in der Gipsabgusssammlung Uni Leipzig, Ritterstraße 14, vorgesehen ist. „Wir wollen diskutieren: Fühlen sich die Leute vertreten, ist der Text noch zeitgemäß? Wenn sie heute Ihre Nationalhymne neu schreiben könnten, was würden sie verändern“, erklärt Rademacker. Darüber hinaus wird es ein Erzählcafé geben. Schulen aus Leipzig und Grimma beschäftigen sich zudem näher mit Nationalhymnen.

Wer vorab Geschichten, Anekdoten und Erlebnisse rund um die Nationalhymne an den Verein schicken möchte, kann dies bis zum 24. April 2019 per E-Mail (info@notenspur-leipzig.de) oder per ( Post Notenspur Leipzig, c/o Universität Leipzig, IPF 899141, 04081 Leipzig) tun.

Von Mathias Orbeck