Leipzig

Eigentlich wollte Klaus Bäuml (78) nur nicht zur Panzertruppe. Anstelle zum fälligen Wehrdienst meldete er sich 1965 bei der Betriebsfeuerwehr der Chemischen Werke Buna. Für den gebürtigen Lützschenaer war es eine Entscheidung fürs Leben, denn die Feuerwehr sollte ihn fortan nie wieder loslassen. Sechs dicke Aktenordner mit seiner ganz persönlichen, akribisch geführten Chronik belegen das.

Dreck und Karbid

„Ich bin dankbar für die sechs Jahre in Buna, wo ich meine Ausbildung zum Feuerwehrmann gemacht habe“, sagt der Rentner und blättert in seinem Archiv. „Obwohl es dort nur Dreck und vor allem Karbid gab.“ Früh um 4 Uhr mit dem Zug zum Dienst, ein Anfangsgehalt von 439 Mark. Bäuml erlebte hier schwere Unglücke wie Explosionen in den Karbidfabriken oder einen Chlorausbruch. Die sich bildende Salzsäure verätzte ihm und seinen Kollegen die Haut.

Streiche und Nebenjobs

Der gelernte Stuckateur hielt der Feuerwehr dennoch die Treue, wechselte 1971 auf die Nordwache nach Leipzig, besuchte zwischendurch die Gruppenführerschule in Hoyerswerda. Nach dem Dienst jobbte er in der Malzfabrik Schkeuditz und als Maler, um ein bisschen was dazuzuverdienen. So etwas wie Work-Life-Balance gab es damals noch nicht. Dafür aber echten Zusammenhalt, wie der Senior noch immer begeistert betont. „Wir hatten auf der Wache einen Schlafsaal mit 49 Betten, auf der Hauptwache doppelt so viele. Streiche waren der Ausgleich für die anstrengenden und stressigen Einsätze.“ Aus Spaß füllte man einem Kameraden Ruß oder Asche in die Stiefel. „Der hatte immer drecksche Beene“, schmunzelt Bäuml. Ein anderer Kollege hatte plötzlich Wasser im Bett. „Wir kamen gar nicht zum Nachdenken, aber ich habe mich jeden Tag gefreut, wenn ich wieder zum Dienst konnte.“

Wasserleichen und Unfallopfer

Dabei hat Bäuml wie jeder lang gediente Feuerwehrmann unfassbar Schockierendes und schreckliches Leid gesehen. Noch heute erinnert er sich an verbrannte Kinderkörper, Wasserleichen, furchtbar zugerichtete Unfallopfer. In seiner Chronik findet sich ein Zeitungsausschnitt vom April 1983, als am Bahnübergang Neuwiederitzsch eine E-Lok mit einem Linienbus kollidierte und sieben Insassen ums Leben kamen. Ebenso ein Artikel über eine Gasexplosion in einem Zweifamilienhaus in Böhlitz-Ehrenberg Anfang 1984, bei der vier Menschen starben.

Polterabende und Weihnachtsfeiern

Doch Bäuml hat auch Schwarz-Weiß-Fotos von jenem Tag im Jahr 1980, als im Leipziger Zoo verunglückte Elefanten mit schwerer Technik aus einem Graben gehievt wurden. Andere Male wurde er, verkleidet als Weihnachtsmann, hinter einem Feuerwehrauto hergezogen oder vom Turm der Feuerwache abgeseilt. Polterabende, aber auch Feuerwehrübungen sowie eine Auszeichnungsfahrt mit dem Freundschaftszug in die Sowjetunion sind in Bäumls Ordnern verewigt. Und dann gibt es diese f6-Schachtel voller Namen. Ein Dankeschön der Teilnehmer eines Kurses für Zivilverteidigung 1979 an ihren Ausbilder. Bäuml hat auch Buch geführt über „Zu- und Abgänge“ bei der Nordwache in der Matthissonstraße, wo er bis 1994 seinen Dienst versah. Wer ging in Rente? Wer wurde versetzt? Wer verstarb? In seinen Aufzeichnungen ist all dies exakt erfasst.

Chronik fürs Archiv

Das hilft natürlich auch beim kollektiven Erinnern, wenn sich zweimal im Jahr die Ehemaligen der Leipziger Berufsfeuerwehr treffen und einmal jährlich die Nordwache-Rentner. In den letzten Jahren seiner 34-jährigen Dienstzeit war Bäuml auf der Feuerwache Ost und arbeitete seine Chronik gründlich auf. Ein ganzes Feuerwehr-Leben in sechs roten Aktenordnern. Er macht sich Sorgen, was damit geschehen soll. Klar, die Leipziger Feuerwehr hat eine offizielle Chronik. Doch auch seine Erinnerungen lassen jüngere Generationen nacherleben wie das war zwischen Kinderweihnachtsfeier und Katastropheneinsatz, als die Kameraden mangels moderner Technik noch improvisieren mussten, um Menschenleben zu retten. „Ich würde mir wünschen, das Stadtarchiv hätte dafür Verwendung und könnte die Chronik vielleicht sogar digitalisieren“, sagt Bäuml. Dann stapelt er seine Ordner in einen alten Rollkoffer und zieht sie hinter sich her.

Von Frank Döring