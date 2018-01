Gewerbegebiet statt Triebwerksproben am Flughafen

Leipzig. Am Flughafen Leipzig/Halle soll es keine zusätzlichen Triebwerksprobeläufe geben. „Auf der Fläche des Business Park Airport Ost wird ein normales Gewerbegebiet entstehen, für das ein Bebauungsplan erarbeitet wird. Deshalb wird dort keine Wartungsbasis für Flugzeuge angesiedelt. Triebwerksprobeläufe können demzufolge dort nicht stattfinden“, teilte Johannes Jähn, Geschäftsführer der Flughafen Leipzig/Halle GmbH, beim jüngsten Airport-Dialogforum mit.

Laut der Stadt Leipzig ging es bei dem Treffen im Neuen Rathaus auch um eine Bundestagspetition der Leipziger Initiative „Gegen die neue Flugroute“. Deren Ziel ist die Beschränkung der kurzen Südabkurvung auf Flugzeuge mit 30 Tonnen Abfluggewicht. Der Bundestag hatte die Petition im Juni 2017 angenommen und beschlossen, sie der Bundesregierung zur Berücksichtigung zu überweisen. Im September antwortete jedoch das Bundesverkehrsministerium mit einem Schreiben, in dem der Bundestagsbeschluss abgelehnt wurde. Zu diesbezüglichen Nachfragen aus Leipzig liegt noch keine Antwort der Regierung vor. Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) wolle sich nun – auch mit Hilfe Leipziger Bundestagsmitglieder – erneut „für eine abschließende Antwort der Bundesregierung“ einsetzen, kündigte die Stadt am Mittwoch an.

Die Bürgerinitiative „Gegen die neue Flugroute“ kritisierte indes, das Dialogforum habe ihren Vorschlag abgelehnt, sich mit einer gemeinsamen Erklärung hinter den Bundestagsbeschluss zu stellen.

Von Jens Rometsch