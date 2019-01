Leipzig

Am Herzzentrum Leipzig, einer 100-Prozent-Tochter der Helios Kliniken GmbH, stehen die Zeichen auf Streik. Auch die dritte Tarifverhandlungsrunde zwischen Vertretern der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und einer Arbeitgeber-Delegation ist gescheitert. „Wir drehen uns nur im Kreis“, resümierte Bernd Becker, der Verhandlungsführer von Verdi. „Alle Arbeitgeber-Angebote liegen weit unter unserer Forderung.“ Die Tarifkommission habe daher Warnstreiks beschlossen, die nun vorbereitet werden. „Eine andere Wahl lässt uns die andere Seite nicht“, betonte Becker. Das Herzzentrum zeigte sich von der Aufkündigung der Gespräche durch Verdi überrascht. „Wir haben ein aus unserer Sicht faires, attraktives Angebot für alle Mitarbeiter unterbreitet. Wir wollen insbesondere die Pflege am Bett weiter stärken und hier die Forderung für die Jahre 2018 und 2019 der Gewerkschaft sogar übererfüllen“, betonte Roland Bantle, der Verhandlungsführer der Einrichtung.

Gewerkschaft fordert Plus von zehn Prozent

Die Tarifkommission fordert für die mehr als 500 Verdi-Mitglieder in dem 440-Betten-Haus für die Jahre 2018 und 2019 eine Lohnsteigerung von insgesamt zehn Prozent. Die aktuellen Einkommen lägen im Durchschnitt bei 90 Prozent des Tarifniveaus im öffentlichen Dienst, heißt es seitens der Gewerkschaft. Eine Pflegefachkraft verdiene im Monat circa 400 Euro weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen, die auf der Basis des Tarifvertrages bezahlt werden.

„Das bringt uns keinen Schritt weiter“

Das jüngste Arbeitgeber-Angebot – fünf Prozent mehr Gehalt ab 1. Januar 2019, eine Erhöhung um zwei Prozent ab 1. Januar 2020 und für die Pflegekräfte eine weitere Zulage in Höhe von monatlich 145 Euro ab 1. Januar 2019 bei einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2020 – kommentierte Verdi-Mann Becker mit den Worten: „Das bringt uns keinen Schritt weiter. Am Ende der Laufzeit liegen wir wieder zehn Prozent hinter unserem Ziel, die Löhne nach 30 Jahren endlich an das Westniveau anzugleichen.“ Völlig unakzeptabel sei außerdem, dass es rückwirkend für 2018 eine Nullrunde geben und die Laufzeit des Gesamtpaketes über 30 Monate betragen soll.

Arbeitgeber-Seite spricht von einseitigem Abbruch

Das Herzzentrum bedauerte die Entscheidung der Gewerkschaft, die Verhandlungen zum Entgelt für den nicht-ärztlichen Dienst „einseitig abzubrechen“. Eigentlich sollte es in dieser Woche weitere Gespräche geben. „Wir haben ein Angebot unterbreitet, mit dem die Pflegerinnen und Pfleger, die den Großteil unserer Beschäftigten ausmachen, Lohnsteigerungen über die geforderten zehn Prozent hinaus erhalten“, rechnete Verhandlungsführer Bantle vor. Tatsächlich seien es 12,01 Prozent. Zudem habe er für 2018 eine Einmalzahlung in Aussicht gestellt.

Von Dominic Welters