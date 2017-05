Leipzig . Am Freitag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst vor Starkniederschlägen mit 20 bis 40 Litern pro Stunde und Quadratmeter gewarnt. Inzwischen hat der Dienst seine Prognosen für den Leipziger Raum abgemildert: „Wir rechnen nur noch mit 10 bis 15 Liter pro Stunde“, sagt Jens Oehmichen.

Um 21.30 Uhr sagte Oehmichen auf Nachfrage: „Die Gewitterlinie steht vor den Toren Leipzigs – allerdings sehr abgeschwächt und nicht unwetterartig.“ Es sei mit Böen von bis zu 50 Kilometer pro Stunde und einzelnen Blitzen zu rechnen. In der Nacht kann es laut Oehmichen noch einmal zu ähnlichen Gewittern kommen, aber: „Alles recht harmlos.“

Nicht so harmlos sah es in anderen Teilen Mitteldeutschlands aus. In Thüringen und Sachsen-Anhalt kam es teilweise zu schweren Gewittern mit unwetterartigen Niederschlägen: Im thüringischen Rudolstadt und dem Weimarer Land waren die Niederschläge zwischen 40 und 50 Litern pro Stunde massiv. In Rudolstadt wurden Hagelkörner in Größe von vier Zentimetern gemeldet. Im thüringischen Stadtroda entgleiste am Freitagabend ein Regionalzug. Wegen eines Unwetters war Geröll auf die Schienen gerutscht.

In der Region Eisleben fiel gegen 19 Uhr bis zu 55 Liter Niederschlag. Auch um Naumburg und Nebra fielen die Niederschläge mit mehr als 40 Litern pro Stunde ergiebig aus.

