Leipzig. Gerade kamen Sommer-Gefühle in der Messestadt auf, doch an den kommenden Tagen müssen sich die Leipziger schon wieder auf nasses Wetter einstellen. Im Laufe des Freitages sammeln sich über Sachsen immer mehr Wolken. „Am Abend kann es in Leipzig dann zu Gewittern und Schauern kommen, lokal auch unwetterartig“, prognostiziert Henry Geyer vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Zwar beruhigt sich das Wetter in der Nacht dann wieder, ein sonniges Wochenende steht aber nicht bevor. „Samstag und Sonntag erwarten wir jeweils eine ähnliche Lage“, so Geyer. An Vormittagen könne es zu vereinzelten Schauern kommen, ab Mittag dann sogar zu kräftigen Schauern und örtlichen Gewittern. Immerhin: Mit um die 20 Grad bleibt es relativ mild, die Winterjacken können also im Schrank bleiben.

Richtig schön wird es aber auch Anfang der Woche nicht, für Montag erwartet der DWD Schauer und Gewitter. „Erst am Dienstag beruhigt sich das Wetter wieder, die Temperaturen bleiben um die 20 Grad“, so der Meteorologe.

Von luc