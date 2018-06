Leipzig

Die Messestadt und das Umland schwitzen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird es der heißeste Tag des Jahres in Leipzig, am Nachmittag sollen die Temperaturen auf bis zu 32 Grad steigen.

Während sich viele Menschen am See abkühlen oder eine der zahlreichen Veranstaltungen wie Bachfest, Kö-Straßenfest, das Sonderposten-Kunstmarkt-Straßenfest im Lene-Voigt-Park oder den 140. Zoogeburtstag zu besuchen, schieben sich von Süden die ersten Wolken heran.

Im Vogtland hat es derweil schon kräftig geblitzt. „Leipzig bleibt wohl erst mal noch verschont, doch gegen 17 Uhr erwarten wir auch für die Stadt eine erhöhte Gewittergefahr“, sagt Sebastian Walters vom DWD. Örtlich kann es auch zu Unwettern kommen. „Derzeit sind die Gewitter noch rund 150 Kilometer von Leipzig entfernt“, so Walters gegen 15 Uhr zu LVZ.de. Wo genau sie auftreten, lasse sich noch nicht exakt vorhersagen. Für die Stadt und die umliegenden Landkreise gilt bis 2 Uhr in der Nacht eine Vorabwarnung vor schweren Gewittern.

Was in Leipzig noch kommen kann, hat das Vogtland schon hinter sich. In der bereits in den vergangenen Wochen von Unwettern gebeutelten Region hat es am Mittag stark geregnet, dort kamen laut Wetter-Experte Walters bis zu 45 Liter Regen in der Stunde runter.

luc