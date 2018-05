Leipzig

Die Messestadt erwartet in den kommenden Stunden ein schweres Gewitter. Wie Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber LVZ.de sagte, hat sich am Donnerstag östlich von Leipzig eine Gewitterzelle gebildet, die in den Nachmittagsstunden auch die Messestadt erreichen wird. Dabei seien auch Hagelschauer möglich, warnte Balders. Erst in den Nachtstunden sei mit einer Beruhigung der Situation zu rechnen.

Neben Leipzig und Umgebung gilt die aktuelle Gewitterwarnung des DWD unter anderem auch für den Kreis Leipzig, für Nordsachsen, den Erzgebirgskreis, Chemnitz und das Vogtland.

Zusammen mit Blitz und Donner gelangt in den kommenden Stunden eine Kaltfront in die Region. Während es am Donnerstag noch einmal sommerliche 26 Grad in Leipzig wurden, sind für Freitag nur noch maximal 20 Grad möglich, so Balders weiter. Dafür verringere sich die Gefahr von Gewittern. „Wir erwarten einen Mix aus Sonne und Wolke“, sagte der DWD-Experte.

Am Samstag und Sonntag steigen die Quecksilberwerte zumindest wieder auf 24 bis 25 Grad, allerdings müsse dann auch wieder mit Regengüssen und kleinen Gewittern gerechnet werden.

Von mpu