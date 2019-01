Wann geht die totale Sonnenfinsternis los?

Ab 4.34 Uhr rückt der Vollmond in den Kernschatten der Erde – er verdunkelt sich also langsam. Um 5.41 Uhr soll der Mond komplett verschwinden. Ab 6.44 Uhr tritt er wieder aus dem Schatten aus, um 7.51 Uhr ist das Schauspiel vorbei – und der Mond geht im Westen unter.

Wieso wird das Schauspiel Blutmond genannt?

Rötlich statt schwarz erscheint der Mond im Kernschatten, weil die Sonnenstrahlen in der Atmosphäre der Erde gebrochen werden – und nur die roten zum Mond gelangen. Die genaue Farbe variiert je nach Zusammensetzung der Atmosphäre.

Wo kann man den Blutmond sehen?

Grundsätzlich überall in der Region. In Leipzig stehen die Chancen gut, der Deutsche Wetterdienst rechnet mit wenig Bewölkung. Auch Menschen im Rest von Deutschland und Europa, in Nord- und Südamerika, Grönland und der Nordpolarregion haben die Möglichkeit, einen Blick auf den Blutmond zu erhaschen – je nach Wetter. In Afrika bildet die östliche Küstenregion eine Ausnahme, sonst soll der Blutmond auch dort zu sehen sein.

Wann ist die nächste totale Mondfinsternis?

Zwei richtig gut von Deutschland aus zu sehende totale Mondfinsternisse wird es laut Deutschem Zentrum für Luft- und Raumfahrt erst Silvester 2028 und in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember 2029 geben. Zwischendurch seien hierzulande möglicherweise kurze Abschnitte zu sehen.