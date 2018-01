Givebox zerstört: Lenes Tauschbude wird Opfer von Vandalismus

Leipzig. Seit fast drei Jahren stand sie im Lene-Voigt-Park und hatte sich für viele Leute aus dem Viertel als fester Anlaufpunkt zum Tauschen, Schenken oder Mitnehmen entwickelt: Lenes Tauschbude. Doch nun ist die beliebte Givebox Opfer von Vandalismus geworden. Der Stadtteilblog „Dunkel.Dreckig.Reudnitz“ veröffentlichte auf seiner Facebook-Seite ein Foto der völlig demolierten Box, die anscheinend zu Silvester mutwillig zerstört wurde.

Unter dem Beitrag zeigten viele Nutzer ihr Unverständnis: „Ich finde es auch furchtbar und frage mich, wieviel Grips da noch vorhanden war. Gestern war noch alles in Ordnung“, schrieb etwa Stefanie Probst am Neujahrtag bei Facebook. Und Franzi Weise meinte „Wie fies, ich wollte nachher was reinstellen.“ Andere Kommentatoren zeigten sich richtig wütend, etwa Anett Giese: „Es wird leider immer irgendwelche Bekloppten geben“ schrieb sie.

Die Givebox stand seit Frühling 2015 – mit Unterbrechungen – im Park. Das Prinzip ist denkbar einfach: Jeder kann dort Dinge reinstellen oder auch rausnehmen. Damit soll verhindert werden, dass Gegenstände im Müll landen, die andere noch gebrauchen können. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten und Kritik durch das Grünflächenamt wegen Mülls hatte sich Lenes Tauschbude inzwischen fest etabliert. Nachdem das Tauschprojekt Ende 2015 plötzlich verschwunden war, wurde es im Sommer 2016 neu aufgebaut. Auch in anderen Leipziger Stadtteilen gibt es Giveboxen, etwa in Schleußig. Aufgestellt hatte die Bude laut Internetblog eine Wohngemeinschaft.

Bisher äußerte sich auf dem Blog noch niemand zu der Zerstörung oder ob es bereits Pläne gibt, die Box wieder herzurichten. Doch bei Facebook blickten einige Nutzer schon wieder nach vorne: „Falls es eine Soli-Aktion für die Tauschbude gibt, bin ich dabei“, meinte etwa Juri Kahlert.

