Leipzig - . Glatte Straßen haben am frühen Dienstagmorgen in Teilen Sachsens für Unfälle gesorgt. Leipzig blieb davon verschont, muss sich dafür auf Niederschlag und Schmuddelwetter einstellen. „Die Temperaturen liegen heute bei ein bis zwei Grad über Null“, sagte Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber LVZ.de.

Der Niederschlag kann sich laut DWD im Laufe des Tages in der Leipziger Region immer wieder mit Schneeregen mischen. Der lasse dann in Laufe des Tages nach, „aber wir werden leichten Nachtfrost bekommen“, so Oehmichen.

Vor allem im Osten Sachsens bleibt das Wetter winterlich. So waren die Wetterbedingungen für Autofahrer am Morgen gefährlich. Die Polizei musste nach eigenen Angaben dort öfter ausrücken. Auf der Bundesstraße 6 bei Kubschütz (Landkreis Bautzen) kollidierten zwei Autos, zwei Menschen wurden dabei verletzt. Rund um die Landeshauptstadt sei die Lage trotz Schnee und Glätte ruhig, erklärte die Polizei Dresden. In der Nacht habe es zwei Unfälle mit Blechschäden gegeben.

Von lyn