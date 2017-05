Leipzig. Trotz der kurzfristig notwendigen Sperrung der Georg-Schwarz-Brücken im Stadtteil Leutzsch für den Straßenbahnverkehr (LVZ.de berichtete) wird es keine vorzeitige Sanierung der alten Überführung geben. Wie Christoph Bock, Abteilungsleiter im Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA), am Freitag gegenüber LVZ.de erklärte, bleibe es beim anvisierten Beginn der Arbeiten im Jahr 2020. Neben der irreparablen Materialermüdung an den Straßenbahnschienen seien am Donnerstag keine weiteren Schäden an der Doppelbrücke festgestellt worden.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) hatten am Donnerstag mitgeteilt, dass die Linie 7 aufgrund der festgestellten Schäden ab kommenden Sonntag nur noch bis zur Haltestelle Philipp-Reis-Straße verkehren könne. Reisende bis Böhlitz-Ehrenberg müssten danach auf Schienenersatzverkehr ausweichen. Bis zum Sonntag sind Straßenbahnfahrer zudem bereits angehalten, auf den Brücken über die S-Bahn-Trasse besonders langsam zu fahren.

Ab Sonntag wollen die Verkehrsbetriebe den Schaden an den Gleisen dann beheben, die Bauarbeiten sollen bis Mitte Juni andauern. Ursprünglich war allerdings geplant, die Instandsetzung erst ab 10. Juni im Rahmen der Bauarbeiten am südöstlicheren Teilstück der Georg-Schwarz-Straße zu beginnen, die dann ebenfalls zu einer Unterbrechung des Straßenbahnverkehrs führen. Aufgrund der am Donnerstag festgestellten Schäden sei die Sperrung der Brücken aber nicht weiter hinauszuzögern gewesen, so Konzern-Sprecherin Katja Gläß gegenüber LVZ.de.

Von mpu