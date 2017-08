Gleisbauarbeiten in Eutritzsch: Umleitungen für Trams und Autoverkehr

Leipzig. In der Eutritzscher Straße in Höhe Chauseehaus wird vom 4. bis zum 30. September gebaut. Die Leipziger Verkehrsbetriebe teilten mit, dass die Gleise an der Kreuzung Eutritzscher/Georg-Schumann-/Delitzscher Straße erneuert und teilweise befestigt werden.

Die Straßenbahnlinien 10, 11 und 16 fahren vom 4. bis 19. September eine Umleitung. Zwischen den Haltestellen Wilhelm-Liebknecht-Platz und Georg-Schuman-/Lindenthaler Straße fahren die Straßenbahnlinien 10 und 11 über Nordplatz, Menckestraße und Georg-Schumann-Straße. Die Linie 16 fährt zwischen den Haltestellen Wilhelm-Liebknecht-Platz und Eutritzscher Zentrum über Erich-Weinert-Straße, Berliner Straße, Apelstraße und Wittenberger Straße. Die Haltestellen Chausseehaus und Wilhelminenstraße werden in dieser Zeit nicht bedient. Die Haltestelle Georg-Schumann-/Lützowstraße wird nur von der Straßenbahnlinie 12 angefahren. Die Nachtbuslinien N4 und N5 fahren regulär ohne Umleitung.

Autofahrer müssen sich während der gesamten Bauzeit auf Verkehrseinschränkungen einstellen. In der Eutritzscher Straße wird der Verkehr stadtauswärts ab Roscherstraße einspurig auf die stadteinwärts führende Fahrbahn geleitet und nach dem Baubereich wieder zurückgeführt. Der Verkehr, der von der Delitzscher Straße kommt, wird stadteinwärts ab Blochmannstraße über Theresienstraße, Wittenberger Straße und Berliner Straße umgeleitet. Der stadtauswärtige Verkehr von dieser Straße wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

