Leipzig. Das Goerdeler-Denkmal am Neuen Rathaus soll eine Verjüngungskur bekommen. Wie die Stadt mitteilte, wird in den kommenden Wochen die elektrische Anlage der Beleuchtung erneuert. Außerdem soll der Glockenschacht gereinigt und neu gestrichen werden. Die Arbeiten sollen insgesamt etwa zwei Monate lang dauern.

Das Denkmal an Carl Friedrich Goerdeler ließ die Stadt im Jahr 1999 an der Südwestseite des Neuen Rathauses errichten. Er war ab 1930 Leipzigs Oberbürgermeister, bis er 1937 aus Protest gegen die Politik der Nationalsozialisten zurücktrat. Am 2. Februar 1945 wurde Goerdeler wegen seiner Mitwirkung am Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 in Berlin hingerichtet.

Das Denkmal besteht aus einem fünf Meter tiefen Glockenschacht mit einem Durchmesser von 2,75 Metern. In ihm befindet sich eine Bronzeglocke. Der Entwurf kommt von den Künstlern Jenny Holzer und Michael Glier.

koku