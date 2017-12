Goethe- und Oetzscher Brücke ab Freitagnachmittag planmäßig wieder freigegeben

Leipzig. Die Goethe- und Oetzscher Brücke, die den Goethesteig über die B 2 und Pleiße führen, werden am Freitagnachmittag planmäßig wieder für den Verkehr freigegeben. Die Brückenbauwerke wurden wieder instand gesetzt, so die Stadt am Mittwoch in einer Mitteilung. Auch die stationäre Ampelanlage an der Bornaischen Straße/Matzelstraße wird in Betrieb genommen.

Hintergrund der Bauarbeiten waren reparaturbedürftige Brückenbeläge. Sie wiesen Schlaglöcher, Risse und Blasen auf. Die Instandsetzung wurde zu 90 Prozent vom Freistaat getragen und hat rund 760.000 Euro gekostet.

Insgesamt bekam die Stadt aus dem Förderprogramm für kommunale Straßen- und Brückenvorhaben allein für Instandsetzungsmaßnahmen rund 2,7 Millionen Euro. Die Arbeiten an der Goethe- und der Oetzscher Brücke stellt den größten Einzelposten dar.

dei