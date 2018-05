Lokales Anordnung des Umweltamtes - Golfpark Seehausen soll illegal geschütteten Berg wieder beseitigen Der Streit um Bodenablagerungen im Golfpark Seehausen zeitigt nun handfeste Konsequenzen. Die Stadt Leipzig hat den Besitzer des über 100 Hektar großen Areals aufgefordert, einen illegal geschütteten Berg wieder zu beseitigen. Das könnte einige Millionen Euro kosten.

Der Golfpark Seehausen entstand in mehreren Ausbaustufen und umfasst heute mehr als 100 Hektar. Zum Teil erstrecken sich die Anlagen auch über ehemaliges Deponiegelände (die beiden großen Berge rechts). Rot umrandet ist der Bereich, in dem in den vergangenen Jahren eine illegale Aufschüttung entstand – sie soll nun wieder weg. Quelle: Luftbild: Google Earth