Leipzig

24 Bands, 24 Kneipen und ein Abend voller Musik: So lautete die Devise des Leipziger Musik-Festivals Honky Tonk – auch im Jahr 2019. Tausende Musikbegeisterte waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Leipzigs Kneipen unterwegs, um Bands und DJs zu feiern.

Aufspielen durften dabei unter anderem Jamstreet, Frankie goes to Liverpool, Die Greenhorns, Trouble Ahead, Kojak oder Tom Twist. Geboten wurden klassicher Rock’n’Roll, Rhythm & Blues, Cover-Songs, Hard-Rock, Blues- oder Skate-Punk-Rock. Als Spielstätten dienten die Moritzbastei, die Restaurants und Kneipen Dillons, Enchilade und Tonelli’s, das Nachtcafé und weitere.

