Gorilla-Baby kommt am Nikolaustag im Zoo Leipzig zur Welt

Leipzig. Pünktlich zum Nikolaustag gab es erneut Nachwuchs im Leipziger Zoo. Nach der Geburt eines Nashorns gab es nun eine Überraschung im Pongoland: Als die Pfleger am Mittwochmorgen das Gehege betraten, entdeckten sie, dass in der Nacht ein Gorillababy zur Welt gekommen war.

Die 13 Jahre alte Kumili hat in der Nacht zu Mittwoch gegen 2 Uhr ihr zweites Jungtier geboren – im März 2014 kam bereits Tochter Diara zur Welt. Der Zoo sei froh, dass alles ohne Komplikationen verlaufen sei und die Mutter ihr Junges ordentlich versorge, so Direktor Jörg Junhold. Das Geschlecht des Kleinen ist noch nicht bekannt. Gute Nachricht für die Zoo-Besucher: Kumili und ihr Junges sind bereits auf der Innenanlage des Pongolands zu sehen.

Schon am Morgen nach der Geburt durfte das Mutter-Kind-Gespann zur Gruppe ihrer Artgenossen. Die hätten den kleinen Neuankömmling behutsam in Augenschein genommen. Vor allem die kleine Kianga, geboren am 4. Dezember 2016, zeige großes Interesse an dem Baby. Silberrückenmann Abeeku kümmere sich auf seine ganz eigene Art um die Sprösslinge in der Gorilla-Gruppe.

„Drei Nachzuchten in einer Gruppe zu haben, ist ein absoluter Glücksfall und unterstreicht die exzellente Arbeit der Pfleger und die optimalen Bedingungen im Pongoland“, so Senior-Kurator Gerd Nötzold.

Von lyn