Evangelische Kirche

In Leipzig

Andreasgemeinde, Messehalle 14:

Samstag: 15 Uhr Krippenspiel für Familien; 19.30 Uhr Weihnachten fürs Volk

Sonntag: 20 Uhr Weihnachtsspiel für Erwachsene, mit Verena Heinze und Team

Montag: im Gemeindehaus, Scharnhorststr. 21: 10.30 Uhr (A) Pf. Piehler

Bethlehemgemeinde: (H)

Samstag: 15 Uhr und 16.15 Uhr Christvesper mit Weihnachtsspiel der Jungen Gemeinde, Pf. Maier; 17.30 Uhr Christvesper im Kerzenschein mit Kantorei, Pf. Maier Montag: 10 Uhr Festgottesdienst mit Instrumentalkreis, Vikarin Rabe, Pfarrerin Dohrn

Lutherkirche:

Samstag: 15 Uhr Christvesper für kleine Kinder und Eltern, Pfarrerin Michael; 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Gemeindepädagogin Heinrich, Pfarrerin Michael

Michaelis-Friedens-Kirchgemeinde, Michaeliskirche:

Samstag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Konfirmanden, Vikar Löffler; 17.30 Uhr Christvesper mit der Friedenskantorei, Pf. Dr. Günther

Sonntag: 10 Uhr (A) Festgottesdienst, Vikar Löffler, Pf. Dr. Günther

Montag: 10 Uhr Festgottesdienst, Pf. Markert

Nikolaikirche: (H)

Samstag: 14.30 Uhr Christvesper der Universitätsgemeinde, Prof. Dr. Deeg; 17 Uhr Christvesper mit Weihnachtsspiel, BachChor und Posaunenchor, Bezirkskatechetin Stief, Pf. Stief; 22 Uhr Christmette mit Krönungsmesse von W. A. Mozart

Sonntag: 9.30 Uhr (A; x) Gemeinde- und Universitätsgottesdienst, Superintendent Henker

Montag: 9.30 Uhr (A; x) Pf. Sief; 11.15 Uhr (A) Universitätsgottesdienst Dr. Arndt

Peterskirche:

Samstag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel für Familien, Pfarrerin Dohrn; 17 Uhr Musikalische Christvesper, Pf. Dohrn; 22 Uhr Christnacht mit Instrumentalkreis, Dr. Dremel, Pfarrerin Dohrn; 24 Uhr: Christnachtfeier zugunsten UNICEF mit amici musicae, Chor & Orchester

Sonntag: 10 Uhr Festgottesdienst – Evangelische Messe zum Christfest mit VokalsolistInnen, Pf. Maier

Thomaskirche: (H)

Samstag: 13.30 Uhr Weihnachtsmotette, Pf. Hundertmark; 16 Uhr Christvesper, Pfarrerin Taddiken; 18 Uhr Christvesper, Pf. Hundertmark; 22 Uhr Christvesper mit Weihnachtsspiel der Jungen Gemeinde; 24 Uhr Komplet, Pfarrerin Taddiken

Sonntag: 9.30 Uhr Festgottesdienst mit Kantate 1 aus dem Weihnachtsoratorium von J. S. Bach, Pf. Hundertmark; 18 Uhr Abendgottesdienst, Pf. Hundertmark

Montag: 9.30 Uhr Festgottesdienst mit Kantate 2 aus dem Weihnachtsoratorium von J. S.Bach, Pfarrerin Taddiken; 18 Uhr Singgottesdienst, Pfarrerin Taddiken

Anger-Crottendorf: (H)

Samstag: 14.30 Uhr und 15.45 Uhr Christvesper und Krippenspiel mit Posaunen; 17.15 Uhr Christvesper mit Kantorei; 22 Uhr Christnacht mit Instrumentalisten Montag: 10 Uhr Festgottesdienst mit Kantorei

Baalsdorf:

Samstag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel; 17 Uhr Predigtvesper, Pfarrerin Silberbach

Böhlitz-Ehrenberg:

Samstag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. Enders; 17.30 Uhr Musikalische Christvesper, Hr. Günther

Montag: 10 Uhr (A; x) Pf. Führer

Connewitz:

Samstag: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Kurrende und Posaunenchor, Pfarrerin Alber; 16 Uhr Christvesper mit modernen Krippenspiel und Jugend- und Posaunenchor, Herr Noack, Pfarrerin Alber; 18 Uhr Christvesper mit Posaunenchor, Pf. Reichl; 23 Uhr Christnacht mit Stücken aus G. F. Händel, Oratorium „Der Messias“, mit Kantorei und Orchester, Pf. Reichl

Montag: 10 Uhr Singegottesdienst mit Kantorei und Posaunenchor, Prädikantin Böhner

Dösen, Johanniskirche:

Samstag: 15 Uhr mit Krippenspiel der Christenlehrekinder, Pfarrerin Petrasch

Sonntag: 10 Uhr (A) Pf. Lehnert

Engelsdorf: (H)

Samstag: 15 Uhr und 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel; 18 Uhr Christvesper im Kerzenschein mit Kirchenchor;

Montag: 10 Uhr Festgottesdienst mit Kirchenchor

Eutritzsch:

Samstag: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel und Kurrende, Frau Thiel, Frau Dolezalek, Pf. Dr. Amberg; 17.30 Uhr Christvesper mit Kantorei, Pf. Dr. Amberg Sonntag: 18 Uhr (A) mit Kammerchor, Pf. Dr. Amberg

Goebschelwitz:

Samstag: 15 Uhr Christvesper, Pf. Zieglschmid

Gohlis, Friedenskirche:

Samstag: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel von Kindern für Kinder, Pfarrerin Siebert; 17 Uhr Christvesper mit Posaunenchor, Bischof i. R. Kähler; 23 Uhr Christnacht, Pfarrerin Siebert, Vikar Löffler

Gohlis, Versöhnungskirche:

Samstag: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel des Kindergartens, Pf. Dr. Junghans; 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Kinderkirche, Pf. Dr. Junghans; 17.30 Uhr Christvesper, Pfarrerin Franke; 22.30 Uhr Weihnachtsspiel der Jungen Gemeinde

Montag: 9.30 Uhr Pfarrerin im Ehrenamt Dressler

Großzschocher:

Samstag: 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Christenlehre; 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Jugend und Kantorei; 18.30 Uhr Christvesper mit Texten und Liedern

Sonntag: 10 Uhr (A) mit Posaunenchor

Grünau, Pauluskirche: (H)

Samstag: 14 Uhr und 15 Uhr mit Krippenspiel für Kinder; 16 Uhr mit Jugend- und Erwachsenenkrippenspiel

Sonntag: 10 Uhr (A)

Grünau, Kirche Schönau: (H)

Samstag: 20 Uhr

Montag: 10 Uhr

Gundorf:

Samstag: 15 Uhr Christvesper, Pf. i. R. Streibert; 17 Uhr Christvesper, Pf. Führer

Sonntag: 17 Uhr Pf. i. R. Ebeling

Montag: 9.30 Uhr Pf. i. R. Wolff

Hirschfeld:

Samstag: 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel

Hohenheida:

Samstag: 16.30 Uhr Christvesper

Holzhausen:

Samstag: 18 Uhr Musikalische Christvesper mit Gesang und Orgel; 22.30 Uhr Christnacht mit Krippenspiel, Uwe Kind

Montag: 10 Uhr (A) mit Kirchenchor, Pfarrerin Reichelt

Holzhausen, Kirche Zuckelhausen:

Samstag: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Kinder, Pfarrerin Reichelt; 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Teenies, Uwe Kind

Montag: 21 Uhr „Und noch ein Krippenspiel, noch mal anders!“, Musik und Sprache der Jungen Gemeinde

Kleinpösna:

Samstag: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. Häußler

Montag: 10.15 Uhr (A) Pf. Häußler

Kleinzschocher:

Samstag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel des Kinderchores, Pfarrerin Langner-Stephan; 17 Uhr Musikalische Christvesper mit Kantorei und Bläsern, Pf. Piontek Sonntag: 10 Uhr Verkündigungsspiel der Jungen Erwachsenen

Montag: 11 Uhr (A; x) Pf. Staemmler-Michael

Knauthain:

Samstag: 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Jugend; 22 Uhr Feier der Christnacht

Montag: 10 Uhr (x) mit Kirchenchören

Knautnaundorf:

Samstag: 16 Uhr Christvesper mit Posaunenchor

Lausen:

Samstag: 16.30 Uhr Christvesper, Lektor Lange

Montag: 9 Uhr (A) Pf. Zemmrich

Leutzsch:

Samstag: 14.30 Uhr und 16 Uhr Krippenspiel; 18 Uhr Christvesper, Pf. Enders; 23 Uhr Christnacht, Pf. Enders

Sonntag: 10 Uhr (A) Pf. Enders

Montag: 10 Uhr Singegottesdienst

Liebertwolkwitz:

Samstag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Kinderkirche und Posaunenchor, Familie Menz; 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der jungen Erwachsenen, Pfarrerin Reichelt; 18 Uhr Musikalische Christvesper, Pfarrerin Reichelt

Sonntag: 10 Uhr (A) mit Posaunenchor, Pf. i. R. Dr. Seidel

Lindenau, Nathanaelkirche:

Samstag: 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. Führer; 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. i. R. Knöchel

Sonntag: 10 Uhr (A; x) Pf. Führer

Montag: 10 Uhr (A; x) Pf. Enders

Lindenau-Plagwitz, Heilandskirche:

Samstag: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Kinderkirche, Pf. Staemmler-Michael; 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Jugendlichen, Pf. Staemmler-Michael; 17.30 Uhr Musikalische Christvesper, Pfarrerin Langner-Stephan

Sonntag: 11 Uhr (A; x) Pf. Grabner

Lindenthal:

Samstag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. Voigt; 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Prädikant Willauer; 23 Uhr Christnacht, Pf. Günz

Montag: 10.30 Uhr (A) Superintendent i. R. Magirius

Lößnig:

Samstag: 14.30 Uhr und 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Christenlehre, Diakonin Weiß, Pf. Reichl; 18 Uhr Christvesper mit Singkreis, Pfarrerin Alber

Sonntag: 10 Uhr (A) mit Singkreis, Pfarrerin Alber

Lützschena, Hainkirche: (H)

Samstag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. i. R. Pappe; 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. Voigt

Lützschena, Schlosskirche:

Montag: 10.30 Uhr (A; x) Pf. Voigt

Marienbrunn:

Samstag: 14.30 Uhr und 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Frau Hensen, Kantor Storch, Pf. Sirrenberg; 16.30 Uhr Christvesper mit Kantorei, Prof. Turre; 17.30 Uhr Christvesper mit Instrumentalmusik, Prof. Turre; 22 Uhr Christnacht mit Weihnachtsspiel „Unterwegs“ der Jungen Gemeinde, Frau Hüter

Sonntag: 10 Uhr (A) Prädikant Menz

Montag: 10 Uhr (x) mit Kantorei, Pf. Sirrenberg

Miltitz:

Samstag: 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pfarrerin Dr. Zeitler; 22 Uhr Christnacht, Vikar Golz, Pf. Zemmrich

Sonntag: 10.30 Uhr (A; x) Vikar Golz, Pf. Zemmrich

Mockau:

Samstag: 14.30 Uhr Christvesper mit Kinderkrippenspiel, Pf. Taut; 23 Uhr Christnacht mit Taizé-Lichtfeier, Pfarrerin Berger-Lober

Montag: 10 Uhr mit Bläserkreis, Pfarrerin Berger-Lober

Möckern:

Samstag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. Günz; 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Superintendent i. R. Mügge

Sonntag: 10 Uhr (A) Regionalgottesdienst, Pf. i. R. Dr. Schleinitz

Montag: 10 Uhr (A) Ökumenischer Gottesdienst, Pf. Günz, Priester i. E. Then

Mölkau:

Samstag: 13.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Konfirmanden, Pfarrerin Silberbach; 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Jugendlichen, Prädikantin Bemmann; 17 Uhr Musikalische Vesper

Sonntag: 10 Uhr Kirchspielfestgottesdienst, Pfarrerin Silberbach

Neustadt:

Samstag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Gemeindepädagogin Heinrich, Pf. Stief

Montag: 9.30 Uhr Dr. Lippold

Paunsdorf:

Samstag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Kinder, Pfarrerin Silberbach; 17 Uhr Predigtvesper, Pf. Teichert

Plaußig:

Samstag: 18 Uhr Christvesper, Pf. Zieglschmid

Montag: 10 Uhr Festgottesdienst mit Chormusik, Ehepaar Baumgärtel, Pf. Zieglschmid

Portitz:

Samstag: 16.30 Uhr Christvesper, Pf. Zieglschmid

Probstheida:

Samstag: 15 Uhr und 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. Weber; 23 Uhr (A) Pf. Weber, Pf. i. R. Schreier

Sonntag: 10 Uhr (A) Pf. i. R. Dr. Koch

Montag: 10 Uhr (A) Pf. Weber

Rehbach:

Samstag: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Erwachsenen und Posaunenchor

Reudnitz:

Sonntag: 10 Uhr Festgottesdienst, Pf. Rebner

Schleußig:

Samstag: 14.30 Uhr und 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Kinderkirche, Pf. Grabner; 17.30 Uhr Musikalische Christvesper, Pf. Grabner

Montag: 9.30 Uhr (A; x) Singegottesdienst mit Kantorei, Vikarin Megel-Mixtacki, Pfarrerin Langner-Stephan

Schönefeld:

Samstag: 14.30 Uhr Christvesper mit Kinderkrippenspiel, Pfarrerin Berger-Lober; 15.45 Uhr Christvesper mit Junge Gemeinde, Pf. Taut; 17 Uhr Christvesper mit Bläserkreis, Pf. Taut

Seegeritz:

Samstag: 15 Uhr Christvesper, Pfarrerin i. R. Kriewald

Seehausen:

Sonntag: 10 Uhr Festgottesdienst, Pf. Zieglschmid

Sellerhausen:

Samstag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Kurrenden, Pf. Teichert; 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Jugendlichen, Prädikantin Bemmann; 22.30 Uhr Christnacht im Kerzenschein mit Chor und Flötensextett, Pf. Teichert

Montag: 9.30 Uhr (x) Kirchspielfestgottesdienst mit Quempas-Singen, Pf. Teichert

Sommerfeld:

Samstag: 15 Uhr und 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel für Familien mit kleineren Kindern; 17 Uhr Christvesper im Kerzenschein mit Kantorei; 18 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Jungen Gemeinde; 22 Uhr Andacht zur Christnacht

Sonntag: 10 Uhr Festgottesdienst mit Kantorei

Stötteritz: (H)

Samstag: 14.30 Uhr mit Krippenspiel für Kinder, Vikar Vögler; 16 Uhr Christvesper mit Chor, Pf. Grunow; 18 Uhr Weihnachtsspiel der Jungen Gemeinde, Pf. Grunow; 22 Uhr Christnacht mit Chor, Solisten, Instrumentalisten und Friedenslicht, Pf. Dr. Mai

Montag: 10 Uhr (A) Festgottesdienst, Pf. Grunow

Thekla:

Samstag: 14.30 Uhr Christvesper, besonders für Familien mit Kindern, Chr. Backhaus; 15.45 Uhr Christvesper mit Konfirmandenkrippenspiel, Pfarrerin Berger-Lober; 17 Uhr Christvesper mit Kantorei, Pfarrerin Berger-Lober

Sonntag: 10 Uhr (A) mit Kantorei, Pf. Taut

Thonberg:

Samstag: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Christenlehrekinder, Pf. Keller; 16 Uhr Christvesper mit Posaunenchor, Pf. Keller; 18.30 Uhr Andacht mit Verkündigungsspiel der Konfirmandengruppe, Pf. Keller

Montag: 10 Uhr (A) Pf. Keller

Wahren:

Samstag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Prof. Ratzmann; 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. Günz; 24 Uhr Whynachtsspiel der Jungen Gemeinde Montag: 10.30 Uhr (A) Pf. i. R. Th. Müller

Wiederitzsch:

Samstag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Christenlehre, Frau Thiel, Pfarrerin Arndt; 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Konfirmanden, Vikar Dr. Schmidt; 22 Uhr Christnachtfeier, Pfarrerin Arndt

Montag: 10 Uhr (A) Festgottesdienst, Vikar Dr. Schmidt, Pfarrerin Arndt

Kapelle Diakonissenhaus: (H)

Samstag: 17 Uhr Christvesper, Pf. Dr. Kühne

Sonntag: 9.30 Uhr (A) Pfarrerin Ellinger

Universitätsklinik, Raum der Stille, Liebigstr. 20:

Samstag: 17 Uhr Christvesper; So.: 10 Uhr

Landeskirchliche Gemeinschaft, Comeniusstr. 28:

Samstag: 15 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel

Evangelisch-Reformierte Kirche, Tröndlinring 7: (H)

Samstag: 15 Uhr (FGD) mit Krippenspiel, Pfarrerin Bucksch; 17 Uhr Christvesper mit Kantorei, Pfarrerin Bucksch

Sonntag: 10 Uhr (A) Pfarrerin Bucksch

Montag: 10 Uhr Lektor Borst

Evangelisch-methodistische Bethesdakirche: (H)

Samstag: 16 Uhr Christvesper mit Weihnachtsspiel, Pastorin Eibisch

Evangelisch-methodistische Kreuzkirche: (H)

Samstag: 16 Uhr Musikalische Christvesper

Sonntag: 9.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Bethesdagemeinde, Pastor Fröhlich, Pastorin Eibisch

Leipzig English-Church (Anglican), Andreasgemeindehaus, Scharnhorststr. 29:

Samstag: deutschsprachig 15 Uhr (x) Klaus Hickel; englischsprachig 22 Uhr (A) mit Krippenspiel, Reverend Reakes-Williams

Sonntag: englischsprachig 10.30 Uhr (FGD) Reverend Reakes-Williams

Selbständige Ev.-Luth. St. Trinitatisgemeinde, Lukaskirche Volkmarsdorf:

Samstag: 16 Uhr Christvesper

Sonntag: 9.30 Uhr (A; x) Pf. Fischer

Montag: 9.30 Uhr (A; x) Pf. Fischer

Im Umland

Althen:

Samstag: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel

Montag: 9 Uhr Zentraler Festgottesdienst

Altranstädt:

Samstag: 16 Uhr Lektor Losse-Eder

Montag: 10 Uhr mit Taufe, Pf. Gebhardt

Borsdorf:

Samstag: 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel und Chor

Sonntag: 10 Uhr (x) Zentraler Festgottesdienst, Pf. Enge

Borsdorf, Diakonissenhaus:

Samstag: 16 Uhr Pfarrerin Müller

Sonntag: 10 Uhr (A) Prädikantin Gäbel

Montag: 10 Uhr (A)

Dewitz:

Samstag: 18 Uhr Musikalische Christvesper, Pf. Edelmann

Dölzig:

Samstag: 15.30 Uhr und 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Konfirmanden, Pfarrerin Schmidt

Montag: 10 Uhr (A) Pfarrerin Schmidt

Eisdorf:

Samstag: 17 Uhr Dr. Rosenkranz

Frankenheim:

Samstag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Kinder, Gemeindepädagoge Pahl, 21.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Erwachsenen, Pfarrerin Schmidt

Gerichshain:

Samstag: 15.45 Uhr Christvesper mit Krippenspiel; 22 Uhr Andacht zur Weihnacht

Großdalzig:

Samstag: 17.30 Uhr Christvesper, Pf. Dr. Hüneburg

Sonntag: 8.30 Uhr Pfarrerin Hüneburg

Großdeuben:

Samstag: 10 Uhr Christvesper, Pastor Fröhlich; 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Konfirmanden, Gemeindepädagoge Feilhaber, Pfarrerin Bickhardt-Schulz Montag: 10 Uhr (A) mit Einführung der neuen Luther-Bibel-Übersetzung und Kantorei, Pfarrerin Bickhardt-Schulz

Großlehna:

Samstag: 17.30 Uhr Lektor Losse-Eder

Sonntag: 14 Uhr Pf. Gebhardt

Großpösna:

Samstag: 14.30 Uhr und 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Gemeindepädagogin Albert, B. Zetzsche; 18 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. Häußler

Montag: 10.15 Uhr (A) Pf. i. R. Tobies

Güldengossa:

Samstag: 18 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. Weber

Kitzen:

Samstag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. Gebhardt

Montag: 9.30 Uhr Prädikant Pohl

Kulkwitz:

Samstag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. Zemmrich

Lindennaundorf:

Samstag: 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Kinder, Gemeindepädagoge Pahl

Sonntag: 10 Uhr (A) Pfarrerin Schmidt

Markkleeberg-Großstädteln:

Samstag: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Christenlehrekinder, Gemeindepädagoge Feilhaber, Pfarrerin Bickhardt-Schulz; 18 Uhr Christvesper mit Chor, Pfarrerin Bickhardt-Schulz

Markkleeberg-Ost, Auenkirche:

Samstag: 16.30 Uhr mit Krippenspiel der Christenlehrekinder, Pfarrerin Petrasch; 18.30 Uhr Christvesper mit Kantorei, Pfarrerin Deeg; 23 Uhr Mitternachtsmette mit der Jungen Gemeinde, Pfarrerin Petrasch

Montag: 10 Uhr (A) Pfarrerin Petrasch

Markkleeberg-West, Martin-Luther-Kirche: (H)

Samstag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Christenlehrekinder, Gemeindepädagogin Peifer, Pf. Dr. Haubold; 16.30 Uhr Christvesper mit Weihnachtsspiel der Jungen Gemeinde, Gemeindepädagogin Peifer, Pf. Dr. Haubold; 18 Uhr Christvesper mit Kantorei, Pf. Dr. Haubold; 22 Uhr Christnacht, Pf. Dr. Haubold

Sonntag: 10 Uhr mit Posaunenchor und festlicher Musik, Prof. Dr. Niebuhr

Markkleeberg-Zöbigker, Fahrradkirche:

Samstag: 23 Uhr Andacht zur Christnacht

Markranstädt:

Samstag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Frau Günther, Frau Kreßel; 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. Zemmrich; 18 Uhr Christvesper, Pf. Zemmrich; 22 Uhr Christnacht mit Weihnachtsspiel, Dr. Wummel

Montag: 10.30 Uhr (A) Pf. Zemmrich

Panitzsch:

Samstag: 15 Uhr und 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. i. R. Freier; 22.30 Uhr Spätandacht mit Musik und Meditation, Pf. i. R. Freier

Sonntag: 10 Uhr (A) Festgottesdienst, Pf. i. R. Freier

Podelwitz:

Samstag: 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Frau Thiel, Pfarrerin Arndt

Sonntag: 10 Uhr (A; x) Festgottesdienst, Pf. a. D. Dr. Arndt

Quesitz:

Samstag: 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Vikar Golz

Schkeitbar:

Samstag: 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. Gebhardt

Montag: 14 Uhr Lektor Losse-Eder

Sehlis:

Samstag: 19 Uhr Christvesper mit Thüringer Krippenspiel, Pf. Edelmann

Seifertshain:

Samstag: 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. Häußler

Sonntag: 10 Uhr (A) mit Chor, Pf. i. R. Morgenstern

Störmthal:

Samstag: 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pf. i. R. Eichhorn

Taucha:

Samstag: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Kinderchor, Christenlehre und Kindergarten, Pf. Edelmann; 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Konfirmanden, Pf. Edelmann; 17.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Jungen Gemeinde und Christenlehre, Pf. Edelmann; 22.30 Uhr Christnachtgottesdienst, Pf. Edelmann

Thronitz:

Samstag: 16 Uhr Prädikant Pohl

Wachau:

Sonntag: 10 Uhr (A) Pf. Weber

Werben:

Samstag: 14 Uhr

Wiederau:

Samstag: 15 Uhr Christvesper, Pf. Dr. Hüneburg

Sonntag: 10 Uhr Pfarrerin Hüneburg

Zitzschen:

Samstag: 18 Uhr Pf. Gebhardt

Sonntag: 11 Uhr Pf. Gebhardt

Zweenfurth:

Samstag: 15.45 Uhr Christvesper mit Krippenspiel

Zwenkau:

Samstag: 14.30 Uhr und 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pfarrerin Hüneburg; 17.30 Uhr Musikalische Christvesper, Pfarrerin Hüneburg

Sonntag: 10 Uhr Festgottesdienst, Pf. i. R. Schmidt

Montag: 10 Uhr (A) mit Krippenspiel der Konfirmanden, Pfarrerin Hüneburg

Evangelische Freikirchen

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten), Bernhard-Göring-Str. 18-20: (H)

Samstag: 16 Uhr (x) Christvesper mit Krippenspiel, Pastor Krause

Sonntag: 10 Uhr (x) Pastor Krause

Evangelisch-Lutherische Freikirche St. Trinitatisgemeinde, Sommerfelder Str. 63:

Samstag: 15 Uhr Christvesper

Sonntag: 9.15 Uhr Sakramentsgottesdienst

Montag: 9.30 Predigtgottesdienst

Freie Evangelische Gemeinde, Ring-Café, Roßplatz 8/9:

Samstag: 16 Uhr: Familiengottesdienst zu Heiligabend

Sonntag: 10 Uhr Der Retter ist da: Lukas 2, 1-20, Thomas Arhelger

Hofgemeinde, Schiebestr. 32:

Samstag: 16 Uhr Gottesdienst

Evangelische Gemeinde Elim, Hans-Poeche-Str. 11:

Samstag: 15 Uhr und 16.30 Uhr Gottesdienst mit Weihnachtsmusical

Sonntag: 10 Uhr Gottesdienst

Evangelische Gemeinde „Hoffnungszentrum“, Renoirstr. 32:

Samstag: 16 Uhr Christvesper;

Sonntag: 10 Uhr Weihnachtsgottesdienst

Katholische Kirche

Propsteikirche, Nonnenmühlgasse 2: (H)

Samstag: 15 Uhr Krippenandacht

Sonntag: 10 Uhr und 18 Uhr

Montag: 9.30 Uhr, 11 Uhr und 18 Uhr

Nikolaikirche, Nikolaikirchhof:

Samstag: 22 Uhr Christmette

Kontaktstelle Orientierung, Hainstr. 12:

Samstag: 22 Uhr Christmette für Suchende

Böhlitz-Ehrenberg, St. Hedwig, Pestalozzistr. 17:

Samstag: 22 Uhr

Montag: 9.30 Uhr

Engelsdorf, St. Gertrud, Engelsdorfer Str. 298:

Samstag: 15.30 Uhr Krippenandacht und 22.15 Uhr Christmette

Sonntag: 10 Uhr

Montag: 10 Uhr

Engelsdorf, Caritasheim:

Samstag: 16 Uhr Christvesper

Sonntag: 10 Uhr

Montag: 10 Uhr

Gohlis, St. Georg, Platz d. 20. Juli 1944:

Samstag: 15 Uhr Krippenandacht und 22 Uhr Christmette

Sonntag: 10 Uhr

Montag: 10 Uhr

Großzschocher, St. Josef, Dieskaustr. 297:

Sonntag: 10.30 Uhr

Grünau, St. Martin, Kolpingweg 1:

Samstag: 15 Uhr Krippenandacht und 22 Uhr Christmette

Sonntag: 10 Uhr

Montag: 10 Uhr

Leutzsch, Kapelle St. Theresia, Am langen Felde 29:

Sonntag: 11 Uhr

Montag: 11 Uhr

Lindenau, Liebfrauen, Karl-Heine-Str. 112:

Samstag: 15.30 Uhr Kindermesse, 20 Uhr (polnisch) und 22 Uhr Christmette

Sonntag: 10 Uhr, 17 Uhr (polnisch) und 19 Uhr (Vesper)

Montag: 10 und 17 Uhr (polnisch)

Reudnitz, St. Laurentius, Witzgallstr. 20:

Samstag: 15 Uhr Krippenandacht und 22 Uhr Christmette

Sonntag: 10.30 Uhr

Montag: 10.30 Uhr

Schönefeld, Hl. Familie, Ossietzkystr. 60:

Samstag: 15.30 Uhr Krippenandacht, 19 Uhr (vietnamesisch) und 22 Uhr Christmette

Sonntag: 10 Uhr

Montag: 10 Uhr

Süd, St. Bonifatius, Biedermannstr. 86:

Samstag: 15 Uhr Kinderchristmette und 22 Uhr Christmette

Sonntag: 9.30 und 17 Uhr (Vesper)

Montag: 9 Uhr und 10.30 Uhr

Wahren, St. Albert, Georg-Schumann-Str. 336:

Samstag: 15 Uhr Kindermesse und 22 Uhr Christmette

Sonntag: 10 Uhr

Montag: 8.15 Uhr und 10 Uhr

Wiederitzsch, St. Gabriel, Georg-Herwegh-Str. 22:

Samstag: 15 Uhr Krippenandacht und 22 Uhr Christmette

Sonntag: 10 Uhr

Montag: 10 Uhr

St. Elisabeth-Krankenhaus, Biedermannstr. 84:

Sonntag: 9 Uhr

Montag: 9 Uhr

Markkleeberg, St. Peter und Paul, Pater-Kolbe-Str. 3:

Samstag: 15 Uhr Krippenandacht und 22 Uhr Christmette

Sonntag: 10.30 Uhr

Montag: 10.30 Uhr

Markranstädt, Maria Hilfe der Christen, Krakauer Str. 40:

Sonntag: 8.30 Uhr

Montag: 8.30 Uhr

Taucha, St. Anna, Sommerfelder Str. 20:

Samstag: 16 Uhr Krippenandacht und 22 Uhr Christmette

Sonntag: 9.30 Uhr

Montag: 9.30 Uhr

Zwenkau, Hl. Geist, Marktstr. 1:

Samstag: 22 Uhr Christnacht

Sonntag: 10 Uhr

Montag: 8.30 Uhr

Sonstige

Alt-Katholische Gemeinde, Gemeindesaal der St. Trinitatiskirche, Kleiststr. 56:

Samstag: 16 Uhr Heiliger Abend

Ev.-Luth. Auferstehungskirche Leipzig-Möckern, G.-Schumann-Str. 184:

Montag: 10 Uhr Ökumenischer Festgottesdienst

Neuapostolische Kirche: (H; A)

Sonntag: jeweils 9.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der Karl-Heine-Str. 6, in Taucha in der Kirchstr. 1, in Markranstädt in der Zwenkauer Str. 15 und in Zwenkau in der Marktstr. 1;

Sonntag: 10 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der Sigismundstr. 5

(FGD) = Familiengottesdienst

(A) = Abendmahl

(x) = mit Kindergottesdienst

(H) = Hörhilfe

