Größter Grillwettbewerb Deutschlands steigt auf dem Leipziger Markt

Leipzig. Es wird ein heiteres Ereignis, bunt und bierselig, aber trotzdem mit ernsthafter Wertung: Auf dem Leipziger Markt steigt am Sonnabend das achte Wintergrillen, veranstaltet vor der Ur-Krostitzer Brauerei. Laut Andreas Bräuer, Juryvorsitzender und Chef der Ersten Grillschule Erfurt, ist das der größte Grillwettbewerb Deutschlands und sogar Europas, von der Teilnehmerzahl her gesehen. „Die hundert Startplätze waren innerhalb von 20 Minuten vergeben“, heißt es seitens der Organisatoren. Selbst die Nachrücker-Liste wuchs ruckzuck auf 30 Teams, bevor sie geschlossen wurde – denn erfahrungsgemäß fallen nie mehr als zwei oder drei Teams aus.

Los geht es am Sonnabend um 14 Uhr mit dem Eintreffen und Ausrüsten der Teilnehmer vorm Alten Rathaus. Alle Zweierteams erhalten die gleiche Ausstattung: jeweils zwei (ungebrühte) Thüringer Bratwürste und zwei Steaks, einen Grill, Holzkohle, Pfeffer und Salz sowie einen Kasten Bier zum Durstlöschen am heißen Feuer. Auf alle Griller warten mit dem Startschuss um 15 Uhr die gleichen drei Aufgaben, nämlich in den Kategorien „Bratwurst“, „Steak“ und „Alternatives Grillgut“ möglichst eine Meisterleistung vorzulegen. Wobei in der Kategorie „Alternatives Grillgut“ der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind und von Obst und Gemüse über Fisch bis hin zu Marshmallows und Eis alles zubereitet werden kann.

Brauereichef Wolfgang Welter (links) und Juryvorsitzender Andreas Bräuer mit dem Goldenen Grill für das Siegerteam. Quelle: Andre Kempner

Die Jury, die eine Stunde vor Beginn geschult wird, besteht aus insgesamt 25 Personen, darunter LVZ-Redakteurin Kerstin Decker. Die Juroren haben den ganzen Nachmittag straff damit zu tun, die Ergebnisse zu verkosten und zu bewerten. Punkte gibt es für Aussehen, Garstufe, Biss und Geschmack. Gegen 18.30 Uhr wird das Siegerteam gekürt, das neben dem „Goldenen Grill“ auch ein Masterseminar an der Grill- und Barbecueschule Erfurt gewinnt.

Ausreichend Spaß ist aber auch garantiert. Dafür sorgen schon die überwiegend kostümierten Grillteams selbst, die sich lustige Namen wie „Grilli Vanilli“, „Bruzzel Brothers“, „Steak it easy“oder „Grillowitsch“ gegeben haben. „Dahinter verbergen sich Studenten genauso wie Handwerksmeister, Wasserballer, Handballer, Basketballer, Ringer oder auch ein Team des Kabaretts Funzel“, verrät Brauereichef Wolfgang Welter. Viele seien Wiederholungstäter. Die meisten Akteure werden von mitreisenden Fans angefeuert und unterstützt.

Im Vorjahr waren auch Marc und Steffi Otto als Team „King Otto“ am Start. Quelle: André Kempner

Schaulustige, denen angesichts des Massengrillens der Zahn tropft, müssen nicht hungrig bleiben: Insgesamt 1000 Bratwürste, gesponsert von der Fleischerei Wolf, werden in der Innenstadt an Passanten verschenkt. Sie können vor Ort auf zwei großen Schwenkgrills gegart und gegessen werden. Für Partystimmung und gute Laune sorgen außerdem das Original Druckluft Orchester, die Moderatoren Tim Thoelke und Christian Meyer sowie Doubles von Helene Fischer, Udo Lindenberg und Nena mit Showauftritten. Gegen 18 Uhr wird es mystisch bei einer Feuershow, vorher und nachher spielt die Band Tom Twist.

Von Kerstin Decker