Leipzig

Die Große Bergparade auf dem Weihnachtsmarkt hat am Sonnabend Tausende angelockt. Trotz regnerischen Wetters folgten die Zuschauer dem Aufzug von Bergkapellen mit rund 195 Musikern sowie 471 Bergleuten in historischen Trachten aus 26 Vereinen. Aller zwei Jahre ist die Parade, die durch die City zieht, ein emotionaler Höhepunkt des Weihnachtsmarktes.

Zur Galerie Traditionelle Musik und imposante Trachten lockten am Samstag trotz Regens viele Zuschauer zur großen Bergparade in der Messestadt.

Die Bergleute erfreuten unter musikalischer Leitung von Landesbergmusikdirektor Jens Bretschneider mit traditionellen erzgebirgischen Klängen. „Es ist nicht zuletzt der Bergbau, der Sachsen reich und wohlhabend gemacht hat“, sagte Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke), die die Gäste begrüßte: „Gerade in Zeiten von Verunsicherung braucht es Traditionen. Es immer wieder eine Freude, diese traditionelle Musik zu hören.“ Dabei gebe es vielfältige Verbindungen der Messestadt Leipzig mit dem Erzgebirge. „Wohlhabende und reiche Kaufleute aus Leipzig haben in der Frühgeschichte des Bergbaus Aktien am erzgebirgischen Bergbau erworben“, erinnerte Bergbaumeister Ray Lätzsch, der Vorsitzende des sächsischen Landesverbandes der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine.

Bergaufzüge und Bergparaden finden in Sachsen seit dem 17. Jahrhundert statt, der historische Ursprung liegt unter anderem in gemeinsamen Kirchgängen zu besonderen Anlässen oder Feiertagen. Dass Leipzig bereits zum neunten Mal in den Genuss einer Bergparade kommt, liegt an den Traditionen, die die Messestadt mit dem Erzgebirge verbindet. Außer mit Silber wurde in Leipzig beispielsweise mit Zinn, mit Wismut und später auch mit Kobalt und Kupfer gehandelt. Doch auch Schwibbögen, Pyramiden, Bergmänner, Lichterengel und vieles mehr gibt es reichlich, wie auch auf dem am Sonntag zu Ende gehenden Weihnachtsmarkt zu sehen ist. Ihren emotionalen Abschluss fanden Parade und das Konzert auf dem Richard-Wagner-Platz traditionell mit dem Bergmannsgruß „Glück Auf, der Steiger kommt“. Gedacht wurde bei der Bergparade auch des jüngsten Grubenunglücks in Karvina in Tschechien am vorigen Donnerstag. Dort gab es 13 Tote bei einer Gasexplosion in einem Steinkohlebergwerk.

Von Mathias Orbeck