In Leipzig haben seit Einführung der sogenannten Ehe für Alle vor rund einem Jahr 254 homosexuelle Paare geheiratet. Dabei handelte es sich um 134 männliche und 120 weibliche Paare, wie das Leipziger Standesamt auf Anfrage mitteilte. Zudem seien zwischen dem 1. Oktober 2017 und dem 18. September 2018 rund 160 bereits bestehende eingetragene Lebenspartnerschaften in Ehen umgewandelt worden. Insgesamt wurden am Leipziger Standesamt in dem Zeitraum den Angaben nach 2.178 Ehen geschlossen.

Zum Vergleich: In Dresden wurden 164 gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften in eine Ehe umgewandelt. 64 gleichgeschlechtliche Paare heirateten bis Ende August.

Zur Umwandlung eingetragener Lebenspartnerschaften in Ehen müssen die Partner persönlich und gemeinsam eine Erklärung auf dem Standesamt abgeben. Die eingetragene Lebenspartnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare war bereits 2001 eingeführt worden. Sie sicherte den Lebenspartnern ähnliche Rechte und Pflichten wie Eheleuten zu, etwa in den Bereichen Erbe oder Unterhalt.

Insgesamt wurden im gesamten vergangenen Jahr in Dresden 2.493 Ehen geschlossen, davon 77 sogenannte Umwandlungen von Lebenspartnerschaft in eine Ehe. 2018 waren es den Angaben zufolge bis Ende August 1.713 Paare, die in der Landeshauptstadt geheiratet haben. Darin enthalten seien 87 Umwandlungen und 48 gleichgeschlechtliche Ehen. Diese insgesamt 135 gleichgeschlechtlichen Eheschließungen teilten sich auf in 57 männliche und 78 weibliche Paare.

Mit der „Ehe für alle“ sei der Andrang im Dresdner Standesamt nur durch die erfolgten Umwandlungen größer geworden, hieß es weiter. Ansonsten würden gleichgeschlechtliche Eheschließungen die Anzahl der zuvor eingetragenen Lebenspartnerschaften quasi ersetzen.

Der Bundestag hatte die „Ehe für alle“ Ende Juni 2017 mit großer Mehrheit beschlossen. Zum 1. Oktober wurden durch das Gesetz homosexuelle Partnerschaften der Ehe zwischen Mann und Frau gleichstellt, einschließlich der Adoption von Kindern. Wie viele gleichgeschlechtliche Ehepaare in Dresden und Leipzig seither ein Kind adoptiert haben, konnte noch nicht ermittelt werden.

