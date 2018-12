Leipzig

Die Großmiltitzer Straße in Grünau soll im kommenden Jahr ausgehend von der Lützner Straße auf etwa 340 Metern Länge saniert werden. Das teilte die Stadt Leipzig am Dienstag mit. Die Straße befinde sich derzeit in einem schlechten Zustand und sei teilweise mit Asphalt, teilweise mit Granitkleinpflaster befestigt. Im Zuge der Sanierung soll sie einen durchgehenden Asphaltbelag erhalten. Zudem wird der Gehweg auf eine einheitliche Breite angepasst und die beiden Bushaltestellen werden behindertengerecht ausgebaut. Auf beiden Straßenseiten wird ein 1,25 Meter breiter Radweg angelegt.

Gebaut werden soll ab Juli 2019 in drei Abschnitten über insgesamt dreieinhalb Monate. Während dieser Zeit wird die Großmiltitzer Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Anlieger werden rechtzeitig informiert werden.

Insgesamt kosten die Bauarbeiten nach Angaben der Stadt 797.500 Euro. Dafür sollen Fördermittel in Höhe von 626.000 Euro beim Freistaat beantragt werden. Den Rest übernimmt die Stadt Leipzig.

Von soa