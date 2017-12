Grünau: Neue Kinderstation an der Robert-Koch-Klinik eröffnet

An seinem Standort in Leipzig-Grünau hat das städtische St. Georg-Klinikum am Mittwoch eine neue Kinderstation eröffnet. Von der Planung bis zur Fertigstellung an der Robert-Koch-Klinik vergingen nur acht Monate, investiert wurden rund 450 000 Euro. Zur Ausstattung gehören 14 Patientenzimmer, ein Untersuchungsraum und ein Spielareal.