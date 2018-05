Leipzig

Das Quartierszentrum „Grünauer Allee“ WK 2 in Leipzig-Grünau wird umgestaltet. Zum Start am 15. Mai werden nach Angaben des Dezernats für Umwelt, Ordnung und Sport unter anderem neue Bodenplatten und Pflaster-Beläge verbaut. Leipzigs Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal sieht in der Maßnahme, die unter anderem die Bedingungen für die Wochenmärkte verbessern soll, einen ersten „Schritt zur Wiederbelebung des Quartierszentrums.“

Für den Herbst ist weiterhin geplant, geschädigte Bäume zu entfernen und sie durch Jungbäume zu ersetzen. Insgesamt sind für die Neugestaltung 720.000 Euro vorgesehen, von denen 460.000 Euro aus dem Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt Leipzig Grünau“ stammen.

Die umfangreichen Bauarbeiten werden voraussichtlich bis November andauern und in Abschnitten durchgeführt, um Geschäfte und Versorgungseinrichtungen während der gesamten Zeit zugänglich zu lassen.

